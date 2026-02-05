Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Ο έρωτας με τον Φάνη Μουρατίδη, οι τολμηρές αλλαγές στα μαλλιά & το αυτοάνοσο

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας, με αφορμή τις αλλαγές στην εμφάνισή της που σηματοδοτούν μια πιο ώριμη και συνειδητή φάση ζωής. Με την αποκάλυψή της για το αυτοάνοσο με το οποίο ζει, η ηθοποιός άνοιξε έναν ειλικρινή διάλογο για τη σημασία της αυτοφροντίδας και της αποδοχής του εαυτού μας.

Η σχέση ζωής με τον Φάνη Μουρατίδη

Η σχέση της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους και του Φάνη Μουρατίδη αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια παραδείγματα σταθερότητας στον καλλιτεχνικό χώρο, αφού πλέον μετρούν 18 χρόνια κοινής πορείας.

Όλα ξεκίνησαν το 2007 στα γυρίσματα της σειράς «Μπαμπά μην τρέχεις», όπου ο έρωτάς τους υπήρξε κεραυνοβόλος, οδηγώντας τους πολύ σύντομα στη δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση των δύο γιων τους. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η ηθοποιός έχει περιγράψει τη σχέση τους ως μια διαδρομή που δεν βασίστηκε σε κάποιο «ροζ συννεφάκι», αλλά στην αμοιβαία ανάγκη για εξέλιξη και στην αποδοχή ότι η συμβίωση απαιτεί συνεχή δουλειά και υπομονή.

«Είμαστε 18 χρόνια με την Άννα-Μαρία. Στις μεγάλες σχέσεις υπάρχουν κρίσεις, περνάνε και ξαναέρχονται. Εξυπακούεται αυτό. Δεν τα έχουμε λύσει, δεν είμαστε τόσο καλά προπονημένοι, παλεύουμε και εμείς, αγωνιζόμαστε. Με τα πάνω και τα κάτω, τις δυσκολίες. Το θέμα είναι ποια είναι η συνισταμένη. Το πρόσημο είναι θετικό», έχει δηλώσει ο Φάνης Μουρατίδης.

Οι μεγάλες αλλαγές στην εμφάνισή της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με την εικόνα της, υιοθετώντας στυλ που ξεφεύγουν από το κλασικό μελαχρινό look με το οποίο τη γνωρίσαμε.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και «ριζικές» αλλαγές της ήταν η απόφαση να εγκαταλείψει τα μαύρα μαλλιά για χάρη του ξανθού, συνδυασμένο συχνά με αφέλειες και έντονο φιλάρισμα. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η αλλαγή αυτή, που την είδαμε να υιοθετεί πλήρως το 2024, έδωσε έναν αέρα ανανέωσης και μια πιο rock αισθητική στην εμφάνισή της, αποδεικνύοντας την τόλμη της να μεταμορφώνεται ανάλογα με τη διάθεση ή τις επαγγελματικές της ανάγκες.

Εκτός από το χρώμα, η ηθοποιός έχει πειραματιστεί έντονα και με το μήκος των μαλλιών της, μεταβαίνοντας από το signature pixie cut (πολύ κοντό κούρεμα) σε πιο ανάλαφρα, μεσαίου μήκους κουρέματα.

Πρόσφατα, για τις ανάγκες της σειράς «Το Παιδί», εμφανίστηκε με ένα ζεστό καστανό χρώμα και ηλιοκαμένα highlights, υιοθετώντας ένα πιο φυσικό και ανεπιτήδευτο look που τονίζει τα χαρακτηριστικά της.

Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο με το οποίο ζει

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε ότι πριν από περίπου έναν χρόνο διαγνώστηκε με το αυτοάνοσο νόσημα αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, το πρόβλημα αυτό επηρέασε την κινητικότητά της και την καθημερινότητά της για αρκετό καιρό, προκαλώντας έντονους πόνους στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη.

«Πριν ένα χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό, κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα, από τον αυχένα μέχρι τα πόδια. Οι πόνοι χειροτέρευαν μέχρι κάποια στιγμή αυτό έφτασε στο να επηρεάζει την καθημερινότητά μου, μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω, δεν μπορούσα να σκύψω, περπατούσα στο δρόμο και φοβόμουν μη λυθούν τα κορδόνια μου γιατί δεν είχα τρόπο να τα δέσω», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Για πολύ καιρό νόμιζα ότι έχει να κάνει με τη σκολίωση και την επέμβαση που είχα κάνει παλιότερα. Δεν ήταν όμως αυτό και αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση. Έκανα κάποιες ειδικές εξετάσεις και πήρα μια αγωγή… Ο γιατρός μου είπε δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς ξεκινάνε τα αυτοάνοσα. Το συγκεκριμένο αυτοάνοσο δεν το ήξερα. Όταν το έμαθα είδα ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι και επίσης πολλοί δεν το ξέρουν ότι το έχουν. Νομίζουν έχουν κάτι άλλο! Δεν είναι της ηλικίας. Αυτό το αυτοάνοσο συνήθως χτυπάει νέα αγόρια. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση όταν διαγνώστηκα με αυτό, γιατί αρχικά φοβήθηκα μήπως μου πουν για άλλη μια φορά ότι δεν έχω τίποτα», εξομολογήθηκε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.