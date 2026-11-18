Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του δύσκολη μάχη εδώ και 17 μήνες, με τη σύζυγό του να μιλά στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του. Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός κατάφερε να ξεπεράσει την πρόσφατη λοίμωξη που τον ταλαιπώρησε και σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι του.

“Ο Στάθης ξεπέρασε τη λοίμωξη που είχε τελευταία. Σήμερα πρόκειται να βγούμε από το νοσοκομείο και να πάμε στο σπίτι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Στάθης δίνει τη δική του μάχη εδώ και 17 μήνες”, ανέφερε χαρακτηριστικά η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου.

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“Νιώθω ότι με αναγνωρίζει. Προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας το χέρι του όταν του μιλάω και όταν τον βάζω και ακούει και βλέπει βιντεάκια με τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να δει τα παιδιά μας. Δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος στο σπίτι, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος για ένα κέντρο αποκατάστασης. Ευχαριστώ τον κόσμο και όλους τους ηθοποιούς που στέκονται δίπλα μας όλο αυτό το δύσκολο διάστημα για εμάς. Εύχομαι και προσεύχομαι να τελειώσει όλο αυτό το κακό όνειρο και να είναι ο Στάθης πάλι κοντά μας”.