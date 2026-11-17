Ο Στέλιος Μάινας βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας (16/11), και έκανε μια ιδιαίτερη αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, μιλώντας με τρυφερότητα για τη μητέρα του, την οποία θεωρούσε τον προσωπικό του «ήρωα». Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε, εξηγώντας πως η απουσία του πατέρα του λόγω της ναυτικής του ιδιότητας, είχε ως αποτέλεσμα η μητέρα του να αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ανατροφή του.

“Ο ήρωας ο δικός μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ο ήρωάς μου ήταν η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών – και όχι μόνο -, οι γυναίκες γενικά, είναι ηρωίδες. Έχουν το εσωτερικό φίλτρο της συντήρησης αυτής της κοινωνίας. Ενώ εμείς δυστυχώς έχουμε το κύτταρο της καταστροφής. Οι γυναίκες ευτυχώς έχουν το κύτταρο διατήρησης αυτού το κόσμου. Και τον σώζουν πραγματικά αυτόν τον κόσμο”.

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“Εγώ έζησα ουσιαστικά σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Η μητέρα μου ήταν και μητέρα και πατέρας. Έχω έναν μεγαλύτερο αδελφό που κατά καιρούς έπαιρνε και αυτός τον ρόλο του πατέρα, αλλά δεν είναι ποτέ ο πατέρας. Δε μπορεί ο αδελφός να γίνει πατέρας. Δεν έμπλεξα ποτέ σε άσχημα μονοπάτια. Στην εφηβεία μου η μάνα μου έμπαινε στο γραφείο μου και έλεγε, “άντε ρε παιδάκι μου σήκω λίγο, βγες έξω να σε δει ο ήλιος”” είπε ο Στέλιος Μάινας.