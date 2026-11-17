Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Όλγα Λαφαζάνη και την εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τρίτης (17/11), μιλώντας για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ αποκάλυψε τις σκέψεις του γύρω από το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Παράλληλα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναφέρθηκε και στην απώλεια των γονιών του, με τον ίδιο να περιγράφει τη δύσκολη περίοδο που πέρασε την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του εξηγώντας πώς αυτή η επώδυνη εμπειρία τον έκανε να δει διαφορετικά τη ζωή και να αναθεωρήσει όσα θεωρούσε μέχρι σήμερα σημαντικά.

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“Δύσκολα πολύ ήταν, αν με ρωτάς. Και ακόμα είναι. Υπάρχουν στιγμές που είναι πραγματικά δύσκολες πολύ. Τους γονείς δεν θα σταματήσω να τους σκέφτομαι, να τους αγαπάω, να τους ευγνωμονώ για αυτά που έκαναν για μένα. Και από την άλλη, από αυτή την αγάπη που είναι κάπως πιο συμπαντική αυτή τη στιγμή, σε ό,τι πιστεύει ο καθένας, εγώ αντλώ δύναμη για να ξαναλειτουργώ”, εξομολογήθηκε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

“Αλλά με τσάκισε λίγο. Η προηγούμενη χρονιά μού έδωσε και κατάλαβα και…. μου έδωσα και κατάλαβα με διάφορους τρόπους. Και περισσότερο με έφτασε πιο κοντά στο να καταλάβω λάθη μου, λάθη δικά μου, λάθη συμπεριφοράς μου, λάθη ανθρώπινα, λάθη σκέψης. Μου έκανε ένα restart σε πολλά. Και τη ματαιότητα των περισσότερων πραγμάτων που καμιά φορά η ρουτίνα μάς τρέχει και τα ξεχνάμε. Δεν είναι τελικά τόσο όλα σημαντικά. Πολλές φορές μου τυχαίνει να κυκλοφορώ μέσα στην Αθήνα και να θυμάμαι στιγμές σε δρόμους ή σε στενά που περπατάγαμε με τον έναν, με τον άλλον και να ταξιδεύω πάλι στις κουβέντες μας. Αλλά με βαθιά αγάπη, με καμία θλίψη. Η στενοχώρια έρχεται συνήθως, όπως λέει και στο έργο, τη νύχτα. Η νύχτα είναι λίγο πιο δύσκολη”, είπε στη συνέχεια ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.