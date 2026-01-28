Eurovision 2026: Ανέβηκε στην 3η θέση η Ελλάδα στα στοιχήματα – Πίσω από Ισραήλ και Φινλανδία

Η Eurovision 2026 πλησιάζει, με την Ελλάδα να αναρριχάται καθημερινά όλο και πιο ψηλά στα στοιχήματα και να προσπερνάει πολλές χώρες. Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου η Ελλάδα κατάφερε να μπει στην πρώτη 3αδα των στοιχηματικών, με ποσοστό νίκης που αγγίζει το 8%.

Σύμφωνα με το site Eurovisionworld.com το Ισραήλ παραμένει στην πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φινλανδία. Αν και ακόμη στην Ελλάδα δεν έχει γίνει καν ο ελληνικός τελικός για το τραγούδι που πρόκειται να σταλεί στην Eurovision 2026, φαίνεται ότι ο πήχης έχει ήδη ανέβει πολύ ψηλά.

Τα φαβορί του ελληνικού τελικού

Φέτος 28 υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Eurovision 2026. Από την πρώτη στιγμή που η ΕΡΤ αποκάλυψε τις συμμετοχές, το απόλυτο φαβορί είναι ο Akylas με το τραγούδι “Ferto”. Στο YouTube μετρά περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές σε μόλις μία εβδομάδα, με τους eurofans όλου του κόσμου να χορεύουν στους ρυθμούς του «Ferto».





Αμέσως μετά τον Akyla, στην κούρσα των στοιχημάτων για την ελληνική συμμετοχή της Eurovision 2026 ακολουθεί ο Good Job Nicky, με τη Marseaux να βρίσκεται επίσης ψηλά στις προβλέψεις.



Στον πρώτο ημιτελικό στις 11 Φεβρουαρίου με τους πρώτους 14 υποψήφιους διαγωνίζονται ο Akylas και η Marseaux, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου ο Good Job Nicky.



Από τους δύο ημιτελικούς το πολυπόθητο εισιτήριο θα το πάρουν συνολικά 14 συμμετέχοντες και ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου.





