Eurovision 2026: Ανεβαίνει δυναμικά η Ελλάδα – Σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας στα στοιχήματα

Με τις προετοιμασίες για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision 2026 στη Βιέννη να βρίσκονται στην τελική ευθεία, η Ελλάδα φαίνεται να πρωταγωνιστεί ήδη στις συζητήσεις των ευρωπαίων fans. Παρά το γεγονός ότι η επίσημη επιλογή του τραγουδιού εκκρεμεί, η χώρα μας καταγράφει μια εντυπωσιακή άνοδο στα προγνωστικά, καταλαμβάνοντας πλέον την 4η θέση στις στοιχηματικές αποδόσεις για τη νίκη.

Το viral φαινόμενο «Ferto» και ο Ακύλας

Η ραγδαία αυτή άνοδος, από την 15η θέση που βρισκόταν αρχικά η Ελλάδα, αποδίδεται κυρίως στη δυναμική που έχει αναπτύξει ο Ακύλας με το τραγούδι «Ferto».

Το κομμάτι έχει ήδη γίνει viral στο TikTok, ενώ στο YouTube ξεπέρασε το 1.000.000 προβολές, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα δυνατό αποτέλεσμα στο televoting.

Στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει το Ισραήλ, ωστόσο η ελληνική συμμετοχή δείχνει ικανή για τη μεγάλη ανατροπή, ειδικά αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά που θέλουν τον Ακύλα να κυριαρχεί στον εθνικό τελικό.

Στην τελική ευθεία για το «Sing for Greece»

Να θυμίσουμε ότι η ΕΡΤ έχει προγραμματίσει μια σειρά από τρία μεγάλα live shows για την ανάδειξη του εκπροσώπου μας, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέτυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Το πρόγραμμα του «Sing for Greece 2026» έχει ως εξής:

Α’ Ημιτελικός: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου Β’ Ημιτελικός: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου Μεγάλος Τελικός: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Συνολικά 28 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη, ενώ η τελική απόφαση θα παρθεί μέσα από συνδυαστική ψηφοφορία του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών (μιας εγχώριας και μιας διεθνούς).

Οι βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, προσφέροντας πλήρη προσβασιμότητα σε όλους τους τηλεθεατές.