Marseaux: «Η Eurovision ήταν το όνειρό μου»

Ένα από τα μεγάλα φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision που θα γίνει φέτος στη Βιέννη θεωρείται η Marseaux.

Το πρωί της Τετάρτης (28/01) η νεαρή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 με αφορμή τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision. Η Marseaux μίλησε για το τραγούδι με το οποίο συμμετέχει, με τίτλο «Χάνομαι».

«Όλο το τραγούδι είναι σαν μια επίκληση στον παλιό σου εαυτό και την παλιά σου παιδικότητα και ανεμελιά που χάνουμε όσο μεγαλώνουμε. Εγώ νιώθω ότι την έχω χάσει. Ένιωθα την ανάγκη να αναζητήσω την παλιά Marseaux και έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι», είπε αρχικά η Marseaux.

«Δεν μπορώ να βρω τις ισορροπίες, αλλά αυτό μου δημιουργεί μεγάλη έμπνευση για τη μουσική. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις», εξομολογήθηκε ακόμα η νεαρή καλλιτέχνιδα.

Μάλιστα, η Marseaux αποκάλυψε ότι είχε όνειρο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό από τότε που ήταν μικρό παιδί.

«Η Eurovision ήταν το όνειρό μου. Έχω την εικόνα του να κάθομαι σε ένα κρεβάτι και να την βλέπω με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Τους έλεγα ότι κάποια στιγμή θέλω κι εγώ να πάω. Μου λέγανε “να πας”. Πού να ξέρανε… Και να μην τα καταφέρω, με έχει γεμίσει τόσο πολύ η διαδικασία που έχω μπει που είμαι πλήρης», εξομολογήθηκε.

Η Marseaux ξεχώρισε μέσα από τραγούδια που εκφράζουν χωρίς φίλτρα συναισθήματα, ανασφάλειες και βιώματα, βρίσκοντας ιδιαίτερη απήχηση στο νεανικό κοινό. Με διακριτή αισθητική, ειλικρινή στίχο και μελωδικό χαρακτήρα, κατάφερε να διαμορφώσει μια προσωπική και αναγνωρίσιμη μουσική ταυτότητα.

Την ίδια ώρα, στα στοιχήματα του eurovisionworld.com η Ελλάδα σημειώνει άνοδο, φτάνοντας πλέον στην 3η θέση. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την παρουσίαση και των 28 υποψήφιων τραγουδιών, τα οποία φαίνεται πως κέρδισαν τις εντυπώσεις και την προτίμηση των φίλων του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού.