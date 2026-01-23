Good Job Nicky: «Ευτυχώς συγκρίνομαι με ονόματα όπως ο Μάικλ Τζάκσον και ο Weeknd»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου βρέθηκε ο Good Job Nicky, μιλώντας για την υποψηφιότητά του για την Eurovision 2026. Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο τραγούδι του «Dark Side of the Moon», με το οποίο διεκδικεί ένα από τα εισιτήρια για τη Βιέννη.

Σχολιάζοντας τη θερμή υποδοχή της συμμετοχής του, δήλωσε ικανοποιημένος που το κοινό τον συγκρίνει με παγκόσμια ονόματα όπως ο Μάικλ Τζάκσον και ο The Weeknd.

Όλα όσα είπε ο υποψήφιος για την Eurovision 2026

«Νιώθω χαρά, μια εποικοδομητική κούραση και ένα όμορφο άγχος μέχρι έναν βαθμό. Τις τελευταίες δύο μέρες λέω στον εαυτό μου ότι αν δεν “το φοβόμουνα” λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Οπότε νιώθω προετοιμασμένος και πραγματικά ανυπομονώ να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη», είπε αρχικά ο Good Job Nicky.

Και πρόσθεσε: «Έχω πάρει εκπληκτικό feedback. Ακούω λόγια που, αν τα επαναλάβω ο ίδιος, φαίνονται υπερβολικά. Μου λένε “πω πω Μάικλ Τζάκσον, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή, αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο».

«Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το έλεγα και το ξαναλέω, ήθελα να βγάλω ένα τραγούδι για τη Eurovision με μελέτη, κέφι και συναίσθημα. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Το νιώσαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή», ανέφερε για το τραγούδι του.