Eurovision 2026: Όλα όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις της ΕΡΤ για τις τρεις βραδιές

Το ενδιαφέρον για την ελληνική εκπροσώπηση στην Eurovision 2026 κορυφώνεται, με την ΕΡΤ να προετοιμάζει ένα φιλόδοξο εθνικό τελικό που ήδη συγκεντρώνει τα βλέμματα των Eurofans εντός και εκτός συνόρων. Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» υπόσχεται τρεις λαμπερές βραδιές στην Πειραιώς 260, με την Ελλάδα να φιγουράρει ήδη στην 4η θέση των διεθνών στοιχημάτων για τη νίκη στον μεγάλο μουσικό θεσμό.

Η διαδικασία επιλογής θα εξελιχθεί σε τρία στάδια, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Α’ Ημιτελικός (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου): 14 τραγούδια διεκδικούν το εισιτήριο, με την περσινή εκπρόσωπο Κλαυδία να ανοίγει τη βραδιά.

14 τραγούδια διεκδικούν το εισιτήριο, με την περσινή εκπρόσωπο Κλαυδία να ανοίγει τη βραδιά. Β’ Ημιτελικός (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου): Οι υπόλοιποι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή, με την Τάμτα να δίνει το δικό της στίγμα ως guest performer.

Οι υπόλοιποι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή, με την Τάμτα να δίνει το δικό της στίγμα ως guest performer. Μεγάλος Τελικός (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου): Τα 14 επικρατέστερα τραγούδια (7 από κάθε ημιτελικό) θα διαγωνιστούν για την τελική επιλογή.

Διαβάστε επίσης: Eurovision 2026: Ανεβαίνει δυναμικά η Ελλάδα – Σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας στα στοιχήματα

Από τους ημιτελικούς η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από το κοινό, ενώ στον τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από τη συνδυαστική ψήφο των τηλεθεατών και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής και μιας διεθνούς.

Τα φαβορί και τα προγνωστικά

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το eurovisionworld.com, ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις, έχοντας δημιουργήσει ισχυρό momentum στα social media.

Ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το «Parea».

Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 4άδα των φαβορί για τη νίκη στη Βιέννη, πίσω από το Ισραήλ (Νόαμ Μπετάν), τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές από την εκπομπή «EurovisionGR», η σκηνή στην Πειραιώς 260 θα είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένη με LED οθόνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια σημαντική διαφοροποίηση φέτος είναι η απαγόρευση χρήσης σκηνικών αντικειμένων (props), καθώς όλη η οπτική πλαισίωση των τραγουδιών θα πρέπει να αποδοθεί ψηφιακά.

Παράλληλα, η ΕΡΤ δίνει έμφαση στην καθολική προσβασιμότητα όλων των χώρων (σκηνή, Green room, χώροι επιτροπών).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συμμετοχές στους δύο Ημιτελικούς

Α’ Ημιτελικός:

«The Other Side», Alexandra Sieti «Drop It», THE Astrolabe «Aphrodite», Desi G «Ferto», Akylas «Paréa», Evangelia «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος «Slipping Away», Niya «Χάνομαι», Marseaux «Άλμα», Rosanna Mailan «Europa», STEFI «The Songwriter», Revery «Chaos», Dinamiss «YOU & I», STYLIANOS «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Β’ Ημιτελικός:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ