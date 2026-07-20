Λιμενικό: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί θανάτου της 16χρονης στην Αλεξανδρούπολη από κατανάλωση αλκοόλ

Κατηγορηματικά διαψεύδει το Λιμενικό Σώμα τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες η 16χρονη που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ έχασε τη ζωή της.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού, οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι απολύτως ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς δεν υφίσταται ούτε θάνατος ούτε κίνδυνος για τη ζωή της ανήλικης.

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Μάλιστα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τη μητέρα της 16χρονης, η οποία επιβεβαίωσε ότι η κόρη της είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το αρχικό επίσημο δελτίο Τύπου για το περιστατικό, η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για νοσηλεία μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας είχε συλληφθεί η 48χρονη μητέρα της για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί «Έκθεσης», ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Για την υπόθεση εξακολουθεί να διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

Το Λιμενικό Σώμα καλεί, παράλληλα, τα μέσα ενημέρωσης και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην αναπαράγουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι οποίες προκαλούν αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη, υπογραμμίζοντας ότι η ενημέρωση θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών.