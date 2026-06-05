Έλενα Τοπαλίδου: Συνελήφθη στην Πατησίων να οδηγεί μεθυσμένη – Τι έδειξε το αλκοτέστ

Περιπέτειες με τον Νόμο έχει η ηθοποιός και χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου, η οποία συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 5/6 να κινείται με το αυτοκίνητό της στην Πατησίων και τη σταμάτησαν και την υπέβαλαν για αλκοτέστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη μέτρηση αλκοτέστ στην οποία υποβλήθηκε η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια έδειξε ποσοστό 0,77 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το όριο είναι 0,25.

Η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Η Έλενα Τοπαλίδου γεννήθηκε στην Αθήνα, αποτελεί μία εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο του χορού και του θεάτρου, με μια εντυπωσιακή καριέρα γεμάτη διακρίσεις και σημαντικές συνεργασίες.

Η καλλιτεχνική της πορεία άρχισε με σπουδές χορού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία της έκφραση.

Ως χορεύτρια, υπήρξε βασικό μέλος του χοροθεάτρου ΟΚΤΑΝΑ από το 1993 έως το 2005, συμμετέχοντας σε όλες τις παραγωγές του και αφήνοντας το στίγμα της. Παράλληλα, συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα και φορείς της ελληνικής σκηνής, όπως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και η Ομάδα Εδάφους, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και την ομάδα Rootlessroot.

Η Έλενα Τοπαλίδου έχει καθιερωθεί και ως μια δυναμική ηθοποιός, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως οι Μιχαήλ Μαρμαρινός, Νίκος Καραθάνος, Λευτέρης Βογιατζής, Λυδία Κονιόρδου, Konstantin Bogomolov, Ακύλλας Καραζήσης, σε παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, του ΚΘΒΕ, του Φεστιβάλ Αθηνών και της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Η παρουσία της είναι αισθητή και στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι ερμηνευτικές της ικανότητες έχουν αναγνωριστεί με σημαντικά βραβεία. Πέρα από τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες, διδάσκει κλασικό μπαλέτο στη Σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από το 2011.