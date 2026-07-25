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Τζων Τίκης: Η άγνωστη μάχη που έδινε πριν φύγει από τη ζωή

Η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής έδινε εδώ και μήνες σκληρή μάχη με την ALS, ενώ στα τελευταία στάδια της ασθένειας επικοινωνούσε μόνο με το βλέμμα του.

Τζων Τίκης: Η άγνωστη μάχη που έδινε πριν φύγει από τη ζωή
DEBATER NEWSROOM

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Τζων Τίκη σε ηλικία 80 ετών, η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου προχώρησε σε μια συγκινητική αποκάλυψη για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής έδινε μια δύσκολη και άνιση μάχη με την ALS (Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση), μια σοβαρή νευρολογική νόσο που εξελισσόταν ραγδαία, στερώντας του σταδιακά τη δυνατότητα να κινείται και να επικοινωνεί.

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«Η επικοινωνία του γινόταν μόνο με τα μάτια»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Μάγδα Τσέγκου, στα τελευταία στάδια της ασθένειας ο Τζων Τίκης δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει.

Όπως ανέφερε, η επικοινωνία του γινόταν αποκλειστικά μέσα από το βλέμμα του, ενώ οι δύο κόρες του, Αννίτα και Άντζελα, στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό του, φροντίζοντάς τον μέχρι το τέλος και επιλέγοντας να κρατήσουν τη μάχη του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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A post shared by Magda Tsegkou (@magdatsegkou)

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ο τραγουδιστής διατήρησε την αξιοπρέπειά του μέχρι την τελευταία στιγμή, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη και την αγάπη του κόσμου που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια.

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