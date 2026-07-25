Εβίτα Αγαΐτση: Συγκλονίζει η γνωστή ηθοποιός – Δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της χρόνια

Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση, γνωστή από την συμμετοχή της στην σειρά «Ταμπού» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της χρόνια μέσω ενός βίντεο που ανέβασε η ίδια στο TikTok.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο δύο φίλοι της, ανάμεσά τους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης που είχε παίξει και εκείνος στη σειρά του Mega, βρίσκονται μαζί της κατά τη διάρκεια που ξύρισε πριν από δύο μήνες το κεφάλι της. Αρχικά, η Εβίτα Αγαΐτση εμφανίζεται με ένα κόκκινο μαντήλι, λέγοντας: «Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή» αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέλος του βίντεο, και αφού είδε τον εαυτό της, η ηθοποιός έδωσε ένα μήνυμα δύναμης προς όλους όσοι αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια και αναγκάζονται να χάσουν τα μαλλιά τους. «Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει» είπε.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Χαιρετισμός στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και έκαναν τη διαδικασία ευκολότερη», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των φίλων της σε εκείνη τη στιγμή.

Σε ένα δεύτερο βίντεο, η Εβίτα Αγαΐτση εμφανίζεται με περούκα γράφοντας «καρκίνος ποιος;». Αφού την πετάει, κοιτάει την κάμερα με το ξυρισμένο κεφάλι της, καταλήγοντας να χορεύει. «Πώς μιλάω στον εαυτό μου για να συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό παρά τον καρκίνο» σημείωσε η ίδια.

Η ηθοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Το 2019, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από μικρή ασχολήθηκε με το τραγούδι, το πιάνο, το μπαλέτο και τη μουσική, ενώ φοίτησε και στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης.