Η αντίδραση του Tom Hanks όταν είδε τατουάζ με τον «Φόρεστ Γκαμπ» στο πόδι Έλληνα (βίντεο)

Μια απρόσμενη και χιουμοριστική συνάντηση είχε ο Tom Hanks κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του στην Ελλάδα.

Ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός συνάντησε έναν νεαρό Έλληνα τραγουδιστή και ποδοσφαιριστή σε ελληνικό νησί. Αυτό που του τράβηξε αμέσως την προσοχή ήταν το τατουάζ στο πόδι του νεαρού, το οποίο απεικονίζει τον ίδιο στον εμβληματικό ρόλο του ως «Φόρεστ Γκαμπ», στην περίοδο που ο ήρωας διέσχιζε τρέχοντας την Αμερική με τα χαρακτηριστικά μακριά, αξύριστα γένια.

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Μόλις ο Tom Hanks είδε το τατουάζ, δεν έκρυψε την έκπληξη και τη χαρά του. Με χιούμορ σχολίασε το σχέδιο, ενώ στη συνέχεια πόζαρε χαμογελαστός για μια αναμνηστική φωτογραφία με τον νεαρό.