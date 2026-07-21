Αλέξης Σταμάτης: «Δεν μπορούσα να ξυπνήσω χωρίς αλκοόλ» – Η συγκλονιστική παραδοχή του

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη σε ηλικία 67 ετών. Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας, που έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, είχε κατά καιρούς μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του, ανάμεσά τους και τη μάχη που έδωσε με τον αλκοολισμό.

Σε συνέντευξή του το 2022, ο Αλέξης Σταμάτης είχε αποκαλύψει ότι η σχέση του με το αλκοόλ ξεκίνησε στα χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το Πολυτεχνείο, όταν, όπως είχε πει, βίωσε μια περίοδο απόλυτης ελευθερίας που σταδιακά μετατράπηκε σε εξάρτηση.

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«Δεν μπορούσα να ξυπνήσω χωρίς αλκοόλ»

Με λόγια που είχαν προκαλέσει αίσθηση, ο συγγραφέας είχε περιγράψει πώς η κατανάλωση αλκοόλ έγινε μέρος της καθημερινότητάς του.

«Άρχισα να μην μπορώ να ξυπνάω χωρίς αυτό. Ήταν η κλασική κάθοδος του αλκοολικού στον Άδη».

Όπως είχε εξηγήσει, δεν μπορούσε να διαχειριστεί το μέτρο και έφτασε να καταναλώνει δύο έως τρία μπουκάλια αλκοόλ την ημέρα.

Η απόφαση που άλλαξε τη ζωή του

Ο Αλέξης Σταμάτης είχε αποκαλύψει ακόμη ότι στις 10 Απριλίου 1996 πήρε την απόφαση να σταματήσει οριστικά το αλκοόλ, χωρίς να επιστρέψει ποτέ ξανά σε αυτό.

Όπως είχε εξηγήσει, η υπερβολή χαρακτήριζε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή εκείνη την περίοδο, όμως η απόφασή του να αφήσει πίσω του την εξάρτηση αποτέλεσε σημείο καμπής, επιτρέποντάς του να αφοσιωθεί στη συγγραφή και στη δημιουργική του πορεία.

Η προσωπική αυτή εξομολόγηση είχε συγκινήσει πολλούς, καθώς ο συγγραφέας επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, στέλνοντας το μήνυμα ότι ακόμη και οι πιο σκληρές μάχες μπορούν να κερδηθούν.

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Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο στο Λονδίνο. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, με πλούσιο έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, ποίηση, παιδική λογοτεχνία και σενάρια. Βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και αρκετά διακρίθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα εργάστηκε ως αρθρογράφος και συνεργάστηκε με εφημερίδες, περιοδικά και πολιτιστικούς φορείς, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα και στον σύγχρονο πολιτισμό.