Evangelia: Η στιγμή που δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της – «Ήταν τεράστια έκπληξη»

Η Evangelia βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Εκτός από τα επαγγελματικά της, η τραγουδίστρια μίλησε και για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της, Jay Stolar.

Αρχικά ανέφερε ότι η πρόταση γάμου ήταν ιδιαίτερα ρομαντική και έγινε όταν συγκατοικούσαν στο Λος Άντζελες. Χαρακτηριστικά η Evangelia είπε: “Στην αρχή της σχέσης μας ήμασταν πάντα μαζί. Μετά και μέσα στο κορονοϊό, μέναμε σε ένα δωμάτιο φίλων μας στο Λος Άτζελες. Τα έχουμε περάσει όλα. Αλλά πέρυσι μας χώρισε η απόσταση γιατί είχα εγώ δουλειά εδώ πέρα, εκείνος στο Λος Άτζελες και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ήμασταν μαζί μετά από καιρό”.

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“Μου λέει, θέλω να σου βάλω να ακούσεις ένα τραγούδι που έχω γράψει. Και λέω, τέλεια, θέλω να το ακούσω. Μου είπε να βάλω κάτι ωραίο, αλλά έμεινα με τις πιτζάμες. Πήγαμε στο στούντιο που είχε βάλει κάμερα να γράφει και με είχε προετοιμάσει ώστε αν βγει κάτι καλό στο στούντιο να το έχουμε για τα social media αργότερα”, συμπλήρωσε στη συνέχεια η Evangelia.

“Μπαίνουμε μέσα, βάζει το τραγούδι και έχω κλειστά τα μάτια και στο τέλος ακούω έναν στίχο που λέει αν θέλω να τον παντρευτώ. Και ανοίγω τα μάτια μου γιατί δεν κατάλαβα και με κοιτάζει… και μετά μπήκε ξανά ο στίχος και έβγαλε το δαχτυλίδι μου το έδειξε και ήταν τεράστια έκπληξη”, είπε η Evangelia κλείνοντας για την πρόταση γάμου.