Δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Πατούλη και τη Νάνσυ Κοιλού

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού περνούν δύσκολες ώρες, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Παπαευσταθίου, θείος της συζύγου του και γνωστός μαιευτήρας-γυναικολόγος και προέδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ειδικότερα, γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία του συνοδεύοντάς τη με μία πολύ συγκινητική ανάρτηση.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

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Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο θείο της συζύγου μου, Βασίλη Παπαευσταθίου, μαιευτήρα-γυναικολόγο, έναν σπουδαίο άνθρωπο, που έφυγε από τη ζωή τόσο αιφνίδια και πρόωρα.

Για την οικογένειά μας, η απώλειά του είναι βαθιά προσωπική. Θα κρατήσουμε πάντα στην καρδιά μας τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του και την παρουσία του κοντά μας στη γέννηση του γιου μας, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Η πολυετής επαγγελματική του δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας και στην Αθήνα, η επιστημονική του προσφορά, αλλά και η καλοσύνη που τον χαρακτήριζε, θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και τον εμπιστεύτηκαν — και ήταν πολλοί.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του σύζυγο και την αξιολάτρευτη κόρη του, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο ξαφνική και οδυνηρή απώλεια. Τους συνοδεύουμε με όλη μας την αγάπη και τη συμπαράσταση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Βασίλη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Αιωνία σου η μνήμη.