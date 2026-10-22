Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Πατούλη και τη Νάνσυ Κοιλού

"Για την οικογένειά μας, η απώλειά του είναι βαθιά προσωπική"

Δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Πατούλη και τη Νάνσυ Κοιλού
Πηγή φωτογραφίας: Facebook/ Giorgos Patoulis
DEBATER NEWSROOM

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού περνούν δύσκολες ώρες, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Παπαευσταθίου, θείος της συζύγου του και γνωστός μαιευτήρας-γυναικολόγος και προέδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ειδικότερα, γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία του συνοδεύοντάς τη με μία πολύ συγκινητική ανάρτηση.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο θείο της συζύγου μου, Βασίλη Παπαευσταθίου, μαιευτήρα-γυναικολόγο, έναν σπουδαίο άνθρωπο, που έφυγε από τη ζωή τόσο αιφνίδια και πρόωρα.

Για την οικογένειά μας, η απώλειά του είναι βαθιά προσωπική. Θα κρατήσουμε πάντα στην καρδιά μας τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του και την παρουσία του κοντά μας στη γέννηση του γιου μας, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Η πολυετής επαγγελματική του δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας και στην Αθήνα, η επιστημονική του προσφορά, αλλά και η καλοσύνη που τον χαρακτήριζε, θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και τον εμπιστεύτηκαν — και ήταν πολλοί.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του σύζυγο και την αξιολάτρευτη κόρη του, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο ξαφνική και οδυνηρή απώλεια. Τους συνοδεύουμε με όλη μας την αγάπη και τη συμπαράσταση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Βασίλη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Αιωνία σου η μνήμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΗΠΑ: Συνελήφθη 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια για διακίνηση κάνναβης – Κατηγορίες για κύκλωμα 4,5 εκατ. δολαρίων
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Συνελήφθη 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια για διακίνηση κάνναβης – Κατηγορίες για κύκλωμα 4,5 εκατ. δολαρίων

Η 82χρονη Λουίζ Λούκας κατηγορείται ότι διηύθυνε παράνομο δίκτυο διακίνησης κάνναβης με τη συμμετοχή συγγενών της. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει πολιτική στοχοποίηση.

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan, επικαλούμενη τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.