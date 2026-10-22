Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: “Ραγίζει” καρδιές η σύζυγός του, Άσπα, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

"Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως"

Διονύσης Σαββόπουλος: “Ραγίζει” καρδιές η σύζυγός του, Άσπα, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, αφήνοντας πίσω του τα τραγούδια του που συνεχίζουν να αγαπούν πολλές γενιές ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και τους ανθρώπους που ήταν πάντα δίπλα του. Ανάμεσά τους, η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, με την οποία έζησαν μαζί σχεδόν έξι δεκαετίες.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, η Άσπα Σαββοπούλου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…”, έγραψε χαρακτηριστικά η σύζυγος του Διονύση Σαββόπουλου, Άσπα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Το rebranding δεν ξαναγράφει την ιστορία» – Αιχμές για τη γραβάτα και τα εθνικά θέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Το rebranding δεν ξαναγράφει την ιστορία» – Αιχμές για τη γραβάτα και τα εθνικά θέματα

Σφοδρή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρώην πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Οι αναφορές σε ΑΟΖ, Rafale, F-35 και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Στημένα στο μπάσκετ: Τα 5.000 ευρώ σε διαιτητή, οι καταγγελίες για 30 αγώνες και οι απαιτήσεις για πολυτελή ξενοδοχεία
ΕΛΛΑΔΑ

Στημένα στο μπάσκετ: Τα 5.000 ευρώ σε διαιτητή, οι καταγγελίες για 30 αγώνες και οι απαιτήσεις για πολυτελή ξενοδοχεία

Νέες μαρτυρίες και ηλεκτρονικά μηνύματα φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της ΕΟΚ. Τι καταγγέλλεται για χρηματικές καταβολές, διαιτητικές αποφάσεις και αγώνες του Προμηθέα.