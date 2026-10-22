Διονύσης Σαββόπουλος: “Ραγίζει” καρδιές η σύζυγός του, Άσπα, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, αφήνοντας πίσω του τα τραγούδια του που συνεχίζουν να αγαπούν πολλές γενιές ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και τους ανθρώπους που ήταν πάντα δίπλα του. Ανάμεσά τους, η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, με την οποία έζησαν μαζί σχεδόν έξι δεκαετίες.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, η Άσπα Σαββοπούλου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…”, έγραψε χαρακτηριστικά η σύζυγος του Διονύση Σαββόπουλου, Άσπα.