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LIFESTYLE

Γιώργος Πατούλης: Πατέρας για τρίτη φορά – Έγκυος η Νάνσυ Κοιλού

Το ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του, σύμφωνα με το TLIFE. Έχουν ήδη έναν γιο, ενώ ο Γιώργος Πατούλης έχει ακόμη ένα παιδί από τον προηγούμενο γάμο του.

Γιώργος Πατούλης: Πατέρας για τρίτη φορά – Έγκυος η Νάνσυ Κοιλού
Πηγή φωτογραφίας: Giorgos Patoulis / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Πατέρας για τρίτη φορά αναμένεται να γίνει ο Γιώργος Πατούλης, καθώς η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του TLIFE.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η εγκυμοσύνη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Το ζευγάρι εθεάθη πρόσφατα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σε κοινό ταξίδι του.

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Μέχρι στιγμής, στο δημοσίευμα δεν παρατίθεται δημόσια ανακοίνωση των ίδιων για την εγκυμοσύνη.

Το δεύτερο παιδί του ζευγαριού

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και η σύζυγός του παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024. Τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν τον γιο τους και τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα ακόμη μέλος στην οικογένειά τους.

Ο Γιώργος Πατούλης έχει επίσης αποκτήσει τον γιο του, Αλέξανδρο, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Πηγή: TLIFE

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