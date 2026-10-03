Πολάκης για την υπόθεση Μαζωνάκη: Καταγγελίες για τους ελέγχους και την προώθηση υπηρεσιών «μακροζωίας»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την εποπτεία ιδιωτικών υπηρεσιών «ευζωίας» και «μακροζωίας» ασκεί ο Παύλος Πολάκης, συνδέοντας τις καταγγελίες του με τη συζήτηση που άνοιξε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και στον δημοσιογράφο Νίκο Παπαδημητρίου, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκε η δραστηριότητα υπηρεσιών που ο ίδιος χαρακτηρίζει παραϊατρικές, καταλογίζοντας στην πολιτική ηγεσία ανεπαρκείς ελέγχους και προώθησή τους.

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Παράλληλα, στρέφεται κατά του Γιώργου Πατούλη, αναφέρεται στην προβολή της «κβαντικής ιατρικής» από τη Μαρία Καρυστιανού και αμφισβητεί τις κυβερνητικές επιλογές για τη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Κριτική στην προβολή υπηρεσιών «ευζωίας»

Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι η εξάπλωση τέτοιων υπηρεσιών εντάθηκε μετά την πανδημία. Αναφέρεται σε νομοθετικές παρεμβάσεις για τον ιατρικό τουρισμό, τις αισθητικές πράξεις και την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ξενοδοχεία, τις οποίες συνδέει με τις πολιτικές των τελευταίων ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, επικρίνει τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την προβολή ιδιωτικής επένδυσης στη Γλυφάδα στον χώρο της ευζωίας και της μακροζωίας.

Κατά τον ίδιο, η προβολή αυτών των δραστηριοτήτων έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες του ΕΣΥ, όπου, όπως αναφέρει, εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού και πίεση στους γιατρούς.

Οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορά εταιρικές δραστηριότητες που ο Πολάκης συνδέει με τον Γιώργο Πατούλη.

Ο βουλευτής αναφέρει ότι ο Τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντόπισε παλαιότερες ιστοσελίδες της OMS Total Care, στις οποίες, σύμφωνα με την περιγραφή του, διαφημίζονταν ενδοφλέβιες εγχύσεις για διαφορετικές ανάγκες ευεξίας.

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Αμφισβητεί το πλαίσιο ελέγχου των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ζητά διευκρινίσεις για τους χώρους στους οποίους παρέχονταν.

Παράλληλα, ζητά παρέμβαση της ΑΑΔΕ, επικαλούμενος αλλαγές στην επωνυμία και στο αντικείμενο άλλης εταιρείας που συνδέει με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο ίδιος διατυπώνει υπόνοιες για τις συγκεκριμένες μεταβολές και ζητά την παραίτησή του από την προεδρία του Συλλόγου.

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Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες του βουλευτή και όχι διαπιστωμένα πορίσματα ελεγκτικών ή δικαστικών αρχών.

Αιχμές για την «κβαντική ιατρική»

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται επίσης στη Μαρία Καρυστιανού, επικρίνοντας τις αναφορές της στην ολιστική και την «κβαντική ιατρική».

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Διευκρινίζει ότι δεν συσχετίζει τη συγκεκριμένη αναφορά με τις προηγούμενες εταιρικές καταγγελίες του, αλλά τη θέτει στο πλαίσιο της κριτικής του απέναντι σε μεθόδους τις οποίες αμφισβητεί ως ιατρικές πρακτικές.

Ταμείο Ανάκαμψης και στελέχωση του ΕΣΥ

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, ο βουλευτής ασκεί κριτική στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Υγεία.

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Υποστηρίζει ότι δόθηκε δυσανάλογη έμφαση σε κατασκευαστικές παρεμβάσεις, αντί στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ αμφισβητεί το κόστος ορισμένων έργων.

Για τη στελέχωση του ΕΣΥ, επαναφέρει τη θέση του υπέρ τουλάχιστον διπλασιασμού των αμοιβών του ιατρικού προσωπικού και αύξησης κατά 500 ευρώ για το υπόλοιπο προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των αποδοχών είναι αναγκαία για τη διατήρηση των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Πηγή: Συνέντευξη του Παύλου Πολάκη στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στον Νίκο Παπαδημητρίου.