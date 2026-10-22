Καϊράτ – Παναθηναϊκός 1-5: «Πράσινος» τυφώνας στο Καζακστάν με πεντάρα και 2 στα 2 στο Conference League

Μια από τις πιο εντυπωσιακές ευρωπαϊκές εμφανίσεις των τελευταίων ετών πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνέτριψε με 5-1 την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, το απόγευμα της Πέμπτης (22/10), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε το 2 στα 2 στη διοργάνωση, έφτασε τους έξι βαθμούς και απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη για την πρόκριση στα νοκ άουτ, με στόχο ακόμη και την πρώτη οκτάδα.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ενώ από μία φορά σκόραραν οι Βισέντε Ταμπόρδα, Κινγκς Κάνγκουα και Ραστόντερ.

Ιδανικό ξεκίνημα με Ταμπόρδα και Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να επιβάλει τον ρυθμό του και χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά για να ανοίξει το σκορ.

Έπειτα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Κυριακόπουλος έκανε το χαμηλό γύρισμα από τα αριστερά και ο Ταμπόρδα με κοντινό πλασέ έγραψε το 0-1.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, με τον Τεττέη να χάνει σημαντική στιγμή στο 16ο λεπτό, όταν ο Αναρμπέκοφ τον σταμάτησε σε τετ α τετ.

Στο 23′, ο Ντέσερς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Μαρτίνοβιτς, με τον Ολλανδό διαιτητή Άλαρντ Λίντχουτ να υποδεικνύει πέναλτι.

Ο Νιγηριανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και στο 24′ έκανε το 0-2.

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Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τεττέη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν στο δοκάρι, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR.

Ντέσερς και Κάνγκουα έδωσαν διαστάσεις θριάμβου

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο για τον Παναθηναϊκό.

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Στο 47′, ο Τεττέη έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ντέσερς, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα της Καϊράτ και με υποδειγματικό τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 0-3.

Στο 56′, ο Νίστρουπ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Κάνγκουα και Ραστόντερ, με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται άμεσα καθοριστικές.

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Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 57′, ο Κάνγκουα εκτέλεσε απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Πέμπτο γκολ από τον Ραστόντερ – Μείωσε η Καϊράτ

Ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε να επιτίθεται ακόμη και με το σκορ στο 0-4.

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Στο 75′, έπειτα από νέα επιθετική προσπάθεια του Τεττέη, η μπάλα έφτασε στον Ραστόντερ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ σημείωσε το πέμπτο γκολ της ελληνικής ομάδας.

Η Καϊράτ κατάφερε να μειώσει στο 79′, όταν ο Μπεκμπολάτ σκόραρε με σουτ που βρήκε πρώτα στο δοκάρι του Πένια.

Στο 82′, ο Πελίστρι είχε την ευκαιρία να πετύχει και έκτο γκολ για τον Παναθηναϊκό, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.

Το τελικό 1-5 επισφράγισε μία εξαιρετικά παραγωγική βραδιά για το «τριφύλλι».

Έξι βαθμοί και βλέμμα στην πρώτη οκτάδα

Με τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους έξι βαθμούς στη League Phase του Conference League.

Παράλληλα, τα πέντε γκολ στο Αλμάτι βελτίωσαν σημαντικά τη διαφορά τερμάτων του, στοιχείο που ενδέχεται να παίξει ρόλο στην τελική κατάταξη.

Η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της ακόμη τέσσερις αγωνιστικές και θα επιδιώξει να διατηρήσει τη δυναμική της, ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στην επόμενη αγωνιστική, στις 5 Νοεμβρίου, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League για τη σεζόν 2026-2027.

Τα γκολ της αναμέτρησης

6′ Ταμπόρδα: 0-1

0-1 24′ Ντέσερς (πέναλτι): 0-2

0-2 47′ Ντέσερς: 0-3

0-3 57′ Κάνγκουα: 0-4

0-4 75′ Ραστόντερ: 0-5

0-5 79′ Μπεκμπολάτ: 1-5

Οι συνθέσεις

Καϊράτ Αλμάτι (Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπαϊμπέκ (32′ Σιρομπόκοφ), Μάτα (64′ Κουργκίν), Μεντόνσα, Οκσανεν (64′ Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Γκουάλ (64′ Μπεκμπολάτ), Τουγιακμπάγιεφ, Εντμίλσον (46′ Γιούκολα).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι (75′ Κάτρης), Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (56′ Κάνγκουα), Λούζα (65′ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο (65′ Πελίστρι), Ντέσερς (56′ Ραστόντερ).

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ (Ολλανδία).