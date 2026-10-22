Pizza Fan: Η ΕΠΟΕΣ ανέστειλε την ιδιότητα μέλους της εταιρείας μετά την υπόθεση φοροδιαφυγής

Την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών αποφάσισε η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ), κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της την Πέμπτη (22/10).

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, στον απόηχο των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την έρευνα για φερόμενη εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην αλυσίδα εστίασης.

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Η Ένωση διευκρινίζει ότι σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον φορέα.

«Αυτονόητη και ομόφωνη» η απόφαση

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΠΟΕΣ χαρακτηρίζει την απόφαση αναστολής αναγκαία, παρά τη δυσάρεστη συγκυρία για τα μέλη της.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ, είναι αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

Η αναστολή θα ισχύει έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και δεν συνιστά οριστική διαγραφή της εταιρείας από την Ένωση.

Η υπόθεση που προκάλεσε την αντίδραση της ΕΠΟΕΣ

Η απόφαση έρχεται μετά τις εξελίξεις στην έρευνα των Αρχών για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής, στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα που συνδέονται με τη γνωστή αλυσίδα πίτσας.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, ερευνάται μη απόδοση φόρων ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά το χρονικό της αστυνομικής επιχείρησης και των συλλήψεων, καθώς και το ρεπορτάζ για τον ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνο Αντάρα.

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Η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Η Pizza Fan εξακολουθεί να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε στιγμιότυπο της ιστοσελίδας της ΕΠΟΕΣ από το βράδυ της Πέμπτης (22/10), η Pizza Fan εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον δημόσιο κατάλογο μελών του φορέα, μαζί με άλλες γνωστές αλυσίδες οργανωμένης εστίασης.

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Η συγκεκριμένη καταχώριση δεν αναιρεί την απόφαση αναστολής που ανακοίνωσε η Ένωση, καθώς ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ενημέρωση της ιστοσελίδας της.