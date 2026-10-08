Πατούλης: Εξώδικο σε ιστοσελίδα για αναφορές περί παράνομης διακίνησης σκευασμάτων

Με εξώδικο απαντά ο Γιώργος Πατούλης σε ιστοσελίδα για αναφορές που τον παρουσίαζαν να εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση ή χορήγηση ενδοφλέβιων σκευασμάτων ευεξίας στη Μύκονο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Nassosblog.

Το θέμα παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ ΤΩΡΑ» του Νάσου Γουμενίδη στο OPEN, όπου προβλήθηκαν αποσπάσματα της εξώδικης δήλωσης του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κείμενο που εμφανίστηκε στην εκπομπή, ο Γιώργος Πατούλης απορρίπτει τους επίμαχους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι του αποδίδεται προσωπική συμμετοχή σε παράνομη ιατρική και φαρμακευτική δραστηριότητα.

Τι αναφέρει στο εξώδικο

Σύμφωνα με τα αποσπάσματα που παρουσιάστηκαν, ο Γιώργος Πατούλης αντιδρά στις αναφορές που τον συνδέουν προσωπικά με τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χορήγηση ενδοφλέβιων σκευασμάτων.

Στην εξώδικη δήλωση αναφέρει ότι αποκρούει «ρητώς, κατηγορηματικώς και στο σύνολό τους» τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Η διάψευσή του αφορά τόσο την απόδοση προσωπικής τέλεσης ή συμμετοχής όσο και αναφορές περί συνέργειας, γνώσης, ανοχής ή συγκάλυψης παράνομων πράξεων.

Η διάψευση για τη δημόσια υγεία

Στο ίδιο εξώδικο, ο πρόεδρος του ΙΣΑ απορρίπτει και την αναφορά ότι οι ενέργειές του έθεσαν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά», σημειώνει στο απόσπασμα που προβλήθηκε, αρνούμενος παράλληλα την παρουσίασή του ως προσώπου που συνδέεται με αξιόποινες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες τρίτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εξώδικο αποτυπώνει τη δική του θέση απέναντι στα δημοσιεύματα και στους ισχυρισμούς που αμφισβητεί.

Οι προηγούμενες απαντήσεις για τις εταιρείες

Ο Γιώργος Πατούλης είχε ήδη τοποθετηθεί δημόσια για αναφορές σχετικά με εταιρικές συμμετοχές και υπηρεσίες υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προηγούμενη απάντησή του, την οποία παρουσίασε το DEBATER, είχε υποστηρίξει ότι οι εταιρείες OMS της Θεσσαλονίκης αποτελούν διαφορετικές νομικές οντότητες με τις οποίες δεν συνδέεται.

Είχε επίσης αναφέρει ότι η ονομασία «OMS Total Care» αφορά ιστότοπο στον οποίο, κατά τον ίδιο, είχαν συμπεριληφθεί ανακριβείς πληροφορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξώδικη δήλωση που παρουσίασε το «Ρεπορτάζ ΤΩΡΑ» αποτελεί νέα παρέμβασή του στη δημόσια αντιπαράθεση, με έμφαση στην απόρριψη οποιασδήποτε προσωπικής εμπλοκής σε παράνομη διάθεση ή χορήγηση σκευασμάτων.

Πηγή: Nassosblog / «Ρεπορτάζ ΤΩΡΑ», OPEN.