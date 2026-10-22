Βαλέρια Λάτσιου: Η μεγάλη επιτυχία στις σπουδές της στο Λονδίνο – Περήφανοι οι γονείς της, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος

Η Βαλέρια Λάτσιου, κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, σημείωσε μια σημαντική επιτυχία με τις σχολικές της επιδόσεις, κάνοντας περήφανους τους δύο γονείς της. Συγκεκριμένα, η κόρη της αγαπημένης παρουσιάστριας αποφοίτησε τον περασμένο Ιούλιο από το St Catherine’s British School και πλέον έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς βρίσκεται στο Λονδίνο για τις σπουδές της στο London School of Economics (LSE).

Η επιτυχία της αυτή έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του σχολείου της στα social media, στην οποία αναφέρεται ότι συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο πρόγραμμα International Baccalaureate (IB), με άριστα το 45. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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Όπως ήταν αναμενόμενο η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την επιτυχία της κόρης τους, εκφράζοντας την περηφάνια τους κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση. Παράλληλα, ένα αντίστοιχο σχόλιο έκανε και ο αδελφός της, Άγγελος, με τον οποίο έχουν άριστες σχέσεις.