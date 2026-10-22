Απόστολος Λύτρας: Νέος έρωτας λίγες ημέρες μετά το διαζύγιο – Ποια είναι η εντυπωσιακή μελαχρινή που βρίσκεται στο πλευρό του

Ο Απόστολος Λύτρας φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, καθώς σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έχει νέα σύντροφο στο πλευρό του λίγους μήνες μετά από τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης (22/10), μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 όπου προβλήθηκε φωτογραφία του γνωστού ποινικολόγου σε έξοδό του με τη γυναίκα που φέρεται να είναι η νέα του σύντροφος.

Ειδικότερα, η “μυστηριώδης” μελαχρινή που βρίσκεται στο πλευρό του Απόστολου Λύτρα που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον είναι μοντέλο, ενώ οι δυο τους μέχρι στιγμής κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις δημόσιες αναφορές στην προσωπική τους ζωή. Πρόκειται για την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe Greece 2026, όπου ξεχώρισε με την παρουσία της. Η ίδια κατάγεται από την Κατερίνη και έχει σπουδάσει Αισθητική – Κοσμητολογία και Σχέδιο Μόδας, ενώ έχει ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στους τομείς της ομορφιάς και της μόδας.

Μάλιστα η σύντροφος του Απόστολου Λύτρα, Ηλιάνα Μαχρέμη, έχει κάνει την εμφάνισή της και στην τηλεόραση καθώς τον Δεκέμβριο του 2025 πήρε μέρος στο τηλεπαιχνίδι «Deal». Ο Απόστολος Λύτρας στο πρόσωπό της φαίνεται ότι έχει βρει έναν άνθρωπο που νιώθει ασφάλεια και τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.