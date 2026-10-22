Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καταγράφηκαν σήμερα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, από τουρκικά αεροσκάφη στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, συνολικά οκτώ αεροσκάφη της Τουρκίας κινήθηκαν στην περιοχή, εκ των οποίων δύο F-16 σε σχηματισμό, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

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Από τις δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, μία αποδίδεται στον σχηματισμό των F-16, δύο στο ATR-72 και επτά στα UAV. Παράλληλα, καταγράφηκαν τρεις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, οι οποίες αποδίδονται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν καταγράφηκαν οπλισμένα αεροσκάφη ούτε εμπλοκές.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.