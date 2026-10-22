ΗΠΑ: Συνελήφθη 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια για διακίνηση κάνναβης – Κατηγορίες για κύκλωμα 4,5 εκατ. δολαρίων

Σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση κάνναβης, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αντιμετωπίζει η 82χρονη Δημοκρατική γερουσιάστρια της Βιρτζίνια, Λουίζ Λούκας, η οποία παραδόθηκε στις ομοσπονδιακές Αρχές την Πέμπτη (22/10), έπειτα από πολύμηνη έρευνα του FBI.

Τη δίωξη ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, συνολικά επτά πρόσωπα περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, μεταξύ των οποίων μέλη της οικογένειας της γερουσιάστριας.

Η υπόθεση προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, καθώς η Λούκας συγκαταλέγεται στους γνωστούς επικριτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση κάνναβης

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, η Λούκας φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε δίκτυο που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη προμήθεια και διανομή κάνναβης.

Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η φερόμενη δραστηριότητα διήρκεσε περίπου πέντε χρόνια και αφορούσε οικονομικές συναλλαγές εκτιμώμενου ύψους 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά το FBI, το δίκτυο φέρεται να διακίνησε τουλάχιστον 100 κιλά κάνναβης, ενώ διερευνώνται επίσης κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δωροδοκία και απάτη.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η γερουσιάστρια αξιοποίησε την πολιτική της επιρροή προκειμένου να προστατεύσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δικτύου από ελέγχους και να προωθήσει νομοθετικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να το ευνοήσουν.

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Πρόκειται για ισχυρισμούς των διωκτικών Αρχών, οι οποίοι δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Στο κατηγορητήριο δύο κόρες και ένας εγγονός της

Μεταξύ των επτά κατηγορουμένων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, δύο κόρες και ένας εγγονός της Λούκας.

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Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, την επιχείρηση VA Freedom Life, με την οποία συνδέονται καταστήματα προϊόντων κάνναβης.

Τον περασμένο Μάιο, πράκτορες του FBI είχαν πραγματοποιήσει έρευνες στο γραφείο της γερουσιάστριας και σε κατάστημα στο οποίο διατηρούσε επιχειρηματικά συμφέροντα.

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Η 82χρονη κατέχει τη θέση της προσωρινής προέδρου της Γερουσίας της Βιρτζίνια και προεδρεύει της Επιτροπής Οικονομικών και Πιστώσεων, η οποία διαχειρίζεται σημαντικά ζητήματα του πολιτειακού προϋπολογισμού.

«Έριξαν όλο το βάρος της κυβέρνησης σε μια γιαγιά 82 ετών»

Η Λουίζ Λούκας απέρριψε τις κατηγορίες, αφήνοντας αιχμές για πολιτική στοχοποίησή της.

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Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι οι ομοσπονδιακές Αρχές στράφηκαν εναντίον μιας γυναίκας 82 ετών, χρησιμοποιώντας όλους τους μηχανισμούς του κράτους.

«Δεν θα επιτρέψω να με εκφοβίσουν. Δεν θα υποκύψω στη βία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δημοκρατική πολιτικός έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στις πολιτικές διεργασίες για την αναχάραξη των εκλογικών περιφερειών της Βιρτζίνια.

Η υπόθεση εξελίσσεται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, χωρίς η ίδια να είναι υποψήφια σε αυτές.

Μπλανς: «Δεν πρόκειται για πολιτικά αντίποινα»

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί πολιτικής σκοπιμότητας, ο Τοντ Μπλανς αρνήθηκε ότι η δίωξη συνδέεται με την αντιπαράθεση της γερουσιάστριας με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως υποστήριξε, η έρευνα είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, πριν από την ανάληψη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, κατηγόρησε τη Λούκας ότι φέρεται να χρησιμοποίησε τη δημόσια θέση της για να προστατεύσει παράνομες δραστηριότητες.

Η γερουσιάστρια, από την πλευρά της, επιμένει ότι είναι αθώα και προτίθεται να αντικρούσει τις κατηγορίες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τι ισχύει για την κάνναβη στη Βιρτζίνια

Η υπόθεση αναδεικνύει και το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που ισχύει στη Βιρτζίνια.

Στην Πολιτεία επιτρέπεται η κατοχή περιορισμένης ποσότητας κάνναβης από ενήλικες άνω των 21 ετών, όπως και η καλλιέργεια έως τεσσάρων φυτών ανά νοικοκυριό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η εμπορική πώληση κάνναβης για ψυχαγωγική χρήση εξακολουθεί να απαγορεύεται, με τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης λιανικής αγοράς να προβλέπεται από την 1η Ιουλίου 2027.

Οι κατηγορίες κατά της Λούκας δεν αφορούν απλή προσωπική χρήση, αλλά τη φερόμενη οργάνωση παράνομου δικτύου εμπορίας και τη διαχείριση των εσόδων του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.