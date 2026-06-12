Danae: Η 21χρονη τραγουδίστρια από τη Ρόδο με το τραγούδι “Ki Allo” που ξεσήκωσε το TikTok

Το απόλυτο καλοκαιρινό hit υπέγραψε η 21χρονη Danae, με τον τίτλο «Ki Allo», κάνοντας το viral στο TikTok.

Η 21χρονη τραγουδίστρια από την Ρόδο είναι πλέον ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής, με το νέο της τραγούδι να έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η καλλιτέχνιδα, η οποία πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα, μετρά περισσότερους από 235.00 μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

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Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Danae βρίσκεται η Δανάη Δέδε, η οποία ασχολείται με τη μουσική από νεαρή ηλικία. Το νέο της single «Ki allo», που κυκλοφορεί από την OffBeat Records και τη Stay Independent, συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό κομμάτι, που διαφοροποιείται από τα κλασικά pop μοτίβα, ενώ αναδεικνύει μια πιο συναισθηματική και ευάλωτη πλευρά της ερμηνεύτριας, με θεματολογία γύρω από τις ανασφάλειες και την πολυπλοκότητα του έρωτα. Το αποτέλεσμα συνδυάζει συναίσθημα με ένα ανάλαφρο ήχο, ιδανικό για το καλοκαίρι.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε και το προηγούμενο single της «Καλοκαίρι» (2025), το οποίο έγινε επίσης viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες πρόσωπα να συνοδεύουν με αυτό εικόνες από θάλασσα, διακοπές και καλοκαιρινά τοπία. Το τραγούδι κινείται σε neo-soul, alternative pop και indie επιρροές, με στίχους που αποτυπώνουν μια καλοκαιρινή νοσταλγία και ρομαντική διάθεση.

Η Danae θεωρείται μία από τις πιο ανερχόμενες vocal artists, με έντονη μουσική ταυτότητα και ξεχωριστή αισθητική. Με δημιουργικές επιρροές που κινούνται ανάμεσα σε neo-soul, alt-pop και indie, καταφέρνει να συνδυάζει τον συναισθηματικό της κόσμο με σύγχρονες παραγωγές, χτίζοντας σταδιακά μια ισχυρή παρουσία στη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η ευρύτερη αναγνώριση της τραγουδίστριας ήρθε μέσα από τη συμμετοχή της στο κομμάτι «Aurio» του Saske, στο άλμπουμ «Get Loved or die tryin’», όπου ξεχώρισε ως η χαρακτηριστική γυναικεία φωνή. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας σε διπλά πλατινένιες διακρίσεις και ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.



