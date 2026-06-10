Το απρόοπτο με χορεύτρια της Ρίας Ελληνίδου – «Η ζώνη μου έκανε safari» (βίντεο)

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημειώθηκε πάνω στην πίστα κατά τη διάρκεια εμφάνισης της τραγουδίστριας Ρίας Ελληνίδου, την ώρα που ερμήνευε τη νέα της επιτυχία «Safari».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της χορογραφίας, η ζώνη μίας από τις χορεύτριες άρχισε να λύνεται και να πέφτει, δημιουργώντας μια απρόσμενη στιγμή επί σκηνής.

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Το αξεσουάρ μάλιστα σε κάποια φάση μάγκωσε στο φόρεμά της, με αποτέλεσμα να κρέμεται καθώς εκείνη συνέχιζε να λικνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού.

Δείτε το βίντεο:

Παρά τη μικρή αναστάτωση, η χορεύτρια δεν έχασε ούτε στιγμή την ψυχραιμία της. Με απόλυτο επαγγελματισμό και χωρίς να διακόψει τη χορογραφία, συνέχισε κανονικά το act, κερδίζοντας τις εντυπώσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το απρόοπτο.

Το περιστατικό δεν επηρέασε την εξέλιξη της εμφάνισης, με το κοινό να απολαμβάνει το πρόγραμμα και την ενέργεια που επικρατούσε στην πίστα. Άλλωστε, τέτοιες μικρές ατυχίες αποτελούν συχνά μέρος των ζωντανών εμφανίσεων, με τους καλλιτέχνες και τους χορευτές να καλούνται να τις αντιμετωπίσουν σε πραγματικό χρόνο.

Όπως σχολίασε και η ίδια με χιούμορ που ανέβασε το βίντεο, η ζώνη μου φαίνεται πως… «έκανε το δικό της Safari», προσφέροντας μια απρόσμενη αλλά διασκεδαστική στιγμή στη βραδιά, χωρίς όμως να επισκιάσει τη δυναμική εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου και της χορευτικής της ομάδας.