Κολομβία: Το εντυπωσιακό μπρούτζινο άγαλμα 6,5 μέτρων της Shakira – Ζυγίζει πάνω από 5 τόνους (βίντεο)

Στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας, τη γενέτειρα της Shakira, έχει τοποθετηθεί ένα εντυπωσιακό μπρούτζινο άγαλμα της τραγουδίστριας που έχει τραβήξει την προσοχή παγκοσμίως.

Το έργο, ύψους περίπου 6,5 μέτρων και βάρους άνω των πέντε τόνων, απεικονίζει τη διάσημη τραγουδίστρια σε μια χαρακτηριστική χορευτική πόζα, με έμφαση στις κινήσεις των γοφών που την έχουν κάνει παγκόσμιο σύμβολο της latin pop μουσικής.

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#shakiracabana #shakiranobrasil #copacabana ♬ som original – Paulinha Mala Rosa @viajandocomamalarosa Você sabia? 😳 SHAKIRA tem uma estátua de 6,5 metros e mais de 5 toneladas de bronze 🔥 A cidade natal da cantora homenageou ela desse jeito GIGANTE no Gran Malecón, um dos lugares mais visitados por lá 👀✨ A gente foi ver de perto em Barranquilla, na Colômbia 🇨🇴 e sim, é surreal! Ela é uma das artistas latinas mais queridas do mundo E tem um orgulho ENORME da cidade dela ❤️ Inclusive, na música mais famosa dela, Hips Don’t Lie, ela canta: “mira, en Barranquilla se baila así…” 💃🔥 E amanhã… em Copacabana se baila assim 😮‍🔥🇧🇷 Barranquilla fica no norte da Colômbia, pertinho do mar do Caribe 🌊 É uma cidade vibrante, colorida e famosa pelo seu carnaval, um dos maiores da América Latina, perdendo apenas para o nosso 🇧🇷 é claro 😍 Agora me conta… Quem vai no show da Shakira em Copacabana? 👇🔥 A Lady Gaga já reuniu mais de 2,1 milhões de pessoas A Madonna levou cerca de 1,6 milhão 😳 E a Shakira? 👀 Será que vem mais um recorde por aí? #shakira

Το άγαλμα τοποθετήθηκε στον παραλιακό χώρο Gran Malecón del Río Magdalena, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της πόλης. Εκεί, δίπλα στον ποταμό Magdalena, αποτελεί πλέον νέο τουριστικό αξιοθέατο και σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Η κατασκευή του έγινε από τον γλύπτη Yino Márquez σε συνεργασία με ομάδα καλλιτεχνών και φοιτητών καλών τεχνών. Η δημιουργία του διήρκεσε αρκετούς μήνες, καθώς απαιτήθηκε ιδιαίτερη τεχνική για να αποδοθεί τόσο το μέγεθος όσο και η κίνηση της μορφής.

Το έργο δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη Shakira και τη διεθνή της πορεία στη μουσική, αλλά και τη συμβολή της στον πολιτισμό και τη φιλανθρωπία. Παράλληλα, αποτελεί και ένα σύμβολο υπερηφάνειας για την πόλη της, η οποία βλέπει στο πρόσωπό της ένα παράδειγμα παγκόσμιας επιτυχίας που ξεκίνησε από το Barranquilla.

Η αποκάλυψη του αγάλματος έγινε σε ειδική τελετή το 2023 με την παρουσία τοπικών αρχών και της οικογένειας της τραγουδίστριας, τονίζοντας τη σημασία του ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και έμπνευσης για τις νεότερες γενιές.