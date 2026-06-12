Σε 90 χώρες έστελνε επικίνδυνα σκευάσματα το κύκλωμα – Ο αρχηγός και το υπόγειο εργαστήριο σε φαρμακείο στο Χαλάνδρι

Καλά οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους και διεθνές δίκτυο διακίνησης φέρεται να είχε αναπτύξει η συμμορία που εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών στο Χαλάνδρι και δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2024 και είχε αναπτύξει πλήρη δομή, που περιελάμβανε από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και την αποστολή των προϊόντων σε πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Στην κορυφή της φερόμενης οργάνωσης βρισκόταν ένας φαρμακοποιός που εμφανίζεται ως αρχηγικό μέλος. Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε τον κεντρικό συντονισμό των ενεργειών, λάμβανε τις κρίσιμες αποφάσεις για την παραγωγή των σκευασμάτων και καθόριζε τη διαδικασία διακίνησης και αποστολής τους.

Κομβικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτιζε φαρμακείο στην περιοχή του Χαλανδρίου, στον υπόγειο χώρο του οποίου είχε εγκατασταθεί παράνομο εργαστήριο παραγωγής.

Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών με επιστημονικό υπόβαθρο συμμετείχε στην παρασκευή των σκευασμάτων, στην ανάμειξη πρώτων υλών, στη διαδικασία εμφιάλωσης και στην προετοιμασία των προϊόντων για διάθεση στην αγορά.

Άλλα μέλη του κυκλώματος είχαν αναλάβει τη διαχείριση των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο των παρτίδων πριν αυτές διοχετευθούν στους πελάτες. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνταν ακόμη και ουσίες που βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο, ενώ εντοπίστηκαν και πλαστά σκευάσματα γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας.

Ξεχωριστός ήταν ο ρόλος των προσώπων που φέρονται να είχαν αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση της δραστηριότητας.

Μέσω ιστοσελίδων προωθούνταν προϊόντα αδυνατίσματος, σκευάσματα για τη στυτική δυσλειτουργία και ουσίες φαρμακοδιέγερσης που συνδέονται με το ντόπινγκ. Οι παραγγελίες συγκεντρώνονταν ηλεκτρονικά και ακολουθούσε η προετοιμασία και αποστολή τους.

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Για να μην κινήσουν υποψίες, τα δέματα φέρεται να αποστέλλονταν με παραπλανητικές ενδείξεις, εμφανίζοντας το περιεχόμενό τους ως συμπληρώματα διατροφής ή προϊόντα ευεξίας.

Μέρος της παραγωγής κατέληγε, σύμφωνα με τις Αρχές, σε εταιρεία που αναλάμβανε τη συσκευασία και περαιτέρω διάθεση των προϊόντων σε χονδρικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε τη σχετική άδεια.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το δίκτυο είχε αποκτήσει σημαντική διεθνή εμβέλεια, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότερες από 15.000 αποστολές σε περίπου 90 χώρες.

Η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα από τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα εκτιμώνται σε πάνω από 1 εκατ. ευρώ.