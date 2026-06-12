Μαρινάκης: “Αυτονόητος ο σεβασμός Μητσοτάκη σε Σαμαρά και Καραμανλή – Η κριτική τους δεν είναι πάντα δίκαιη”

Για τα σενάρια για την πιθανή δημιουργία κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας, παράλληλα, ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και η προοπτική της αυτοδυναμίας θα κριθούν από την ίδια την κυβέρνηση και το έργο της.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, υπογράμμισε ότι ο σεβασμός προς τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή είναι δεδομένος, αφήνοντας όμως σαφείς αιχμές για το περιεχόμενο της κριτικής τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. «Η κριτική που ασκούν δεν είναι πάντα δίκαιη. Άλλα πράγματα ισχύουν κι άλλα απέχουν από την πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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«Στα μεγάλα έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας για την δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να υποτιμήσει ή να υπερτιμήσει το ενδεχόμενο, επιλέγοντας να αναδείξει τον ιστορικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού.

«Στα μεγάλα έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Υπάρχουν πικρίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, αλλά βάζουμε την πατρίδα πάνω από το εγώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε «από τα βασικά θύματα της πάνω και κάτω πλατείας».

Η πλέον χαρακτηριστική αποστροφή του ήταν η εκτίμηση ότι «δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κάνει κάτι που θα πληγώσει την παράταξη», μια φράση που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποτροπής απέναντι στα σενάρια πολιτικής αυτονόμησης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. «Η χώρα δεν αντέχει να μπει σε νέες περιπέτειες», τόνισε.

Εξίσου κατηγορηματικός εμφανίστηκε όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια περί αλλαγής πρωθυπουργού ή κυβερνητικών συνεργασιών εν κινήσει.

«Τα ακούω βερεσέ», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε σχετική συζήτηση. «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ», πρόσθεσε, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση γύρω από υποθετικά μετεκλογικά σενάρια.

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«Εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη»

Αναφορά έκανε και στις πρόσφατες παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων της κυβέρνησης, οι οποίες συνδέθηκαν πολιτικά με την υπόθεση των πολεοδομιών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την εικόνα που έχει, οι παραιτήσεις σχετίζονται αποκλειστικά με τους προσωπικούς λόγους που επικαλέστηκαν οι ίδιοι και όχι με την υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή συγγενικού ή φιλικού προσώπου, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποδίδεται «συλλογική ευθύνη». «Δεν μπορούμε να τους ρίξουμε στο ανάθεμα», σημείωσε.

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Παράλληλα πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία μιλά για «γαλάζιο σκάνδαλο». «Την υπόθεση αυτή την εξάρθρωσε ή όχι εν ευρεία η κυβέρνηση; Εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί», ανέφερε.

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε και το κλίμα που επικρατεί στη Βουλή, με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, όπου καταγράφηκαν σημεία συναίνεσης.

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Αντιδιαστέλλοντας τη συγκεκριμένη συζήτηση με τη συνολική εικόνα του κοινοβουλευτικού διαλόγου, υποστήριξε ότι «αυτό που ζούμε σε αυτή τη Βουλή δεν έχει προηγούμενο», κατηγορώντας τμήματα της αντιπολίτευσης ότι εμφανίζονται μόνο για να προκαλέσουν ένταση και να χρησιμοποιήσουν ακραίους χαρακτηρισμούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτησή του για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς. «Όσα βλέπουμε είναι χαρακτηριστικά της ένδειας πολιτικού και προγραμματικού λόγου στην αντιπολίτευση», είπε, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επενδύουν στις καταγγελίες και στη σύγκρουση, χωρίς να παρουσιάζουν συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.