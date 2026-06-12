Τελειώνει ο Τάσος Μπακασέτας από τον Παναθηναϊκό – Ο λόγος πίσω από την απόφαση

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης της συνεργασίας τους έπειτα από 2,5 χρόνια κοινής πορείας βρίσκονται ο Παναθηναϊκός κι ο Τάσος Μπακασέτας, παρότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται με τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί να προσδώσει στο παιχνίδι της ομάδας ο νέος προπονητής των «πράσινων», Γιάκομπ Νίστρουπ.

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Ο Δανός τεχνικός έχει ζητήσει μεγαλύτερη ένταση, ταχύτητα και δυναμική παρουσία στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με αποτέλεσμα ο αρχηγός του «τριφυλλιού» να μην προορίζεται για τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, συνεκτιμήθηκε και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης, καθώς ο Μπακασέτας διαθέτει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια με αποδοχές που αγγίζουν το 1,8 εκατ. ευρώ. Υπό τα νέα δεδομένα, κρίθηκε πως δεν θα υπήρχε αντιστοιχία ανάμεσα στις απολαβές του ποδοσφαιριστή και στον αγωνιστικό ρόλο που προβλεπόταν να έχει στο πλάνο της επόμενης περιόδου.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε συναινετική λύση της συνεργασίας τους, αλλά με ξεκάθαρη διάθεση για να γίνουν όλες οι διαδικασίες με απόλυτο σεβασμό. Ο Μπακασέτας, άλλωστε, αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 2,5 χρόνια, ήταν αρχηγός της ομάδας και είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη υπάρξει σχετική ενημέρωση απ’ τον Στέφανο Κοτσόλη προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές που υπάρχουν για τη συνέχεια της καριέρας του, με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει πλήρως το ποσό της διαφοράς για να μην «χάσει» χρήματα, εάν η πρόταση που θα βρει είναι χαμηλότερη απ’ τις σημερινές αποδοχές του.