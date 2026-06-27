Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η απάντησή του για την viral δήλωση της Ρίας Ελληνίδου – «Ήταν πολύ ωραίο και πικάντικο για τα sites»

Τη δική του άποψη για τη δήλωση της Ρίας Ελληνίδου που συγκέντρωσε τα βλέμματα κατέθεσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha στάθηκε στα όσα είπε η σύντροφός του, ότι δεν θα τον άφηνε μόνο του με άνδρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πιο σημαντικό είναι να είστε παράλληλοι, να είστε μαζί με τον γιο σου, να μεγαλώνεις. Όχι αυτό που λένε μη πέσεις, κατευθείαν σήκωσε. Όλα χρειάζονται στη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σπουδαία πράγματα, το πιο σπουδαίο είναι για τα παιδιά μας είναι να είμαστε εκεί. Δεν χρειάζεται να τους χαρίσεις τη Γη και τον πλανήτη. Τα παιδιά μας θυμίζουν πράγματα που έχουμε ξεχάσει, την αυτοπεποίθηση και την ειλικρίνεια.

Δεν έχουμε εξηγήσει στο παιδί τον χωρισμό μας, ούτε σε μένα ούτε στη μητέρα του έκανε αυτή τη συζήτηση. Εννοώ είμαστε καλά, δηλαδή επειδή από πάντοτε ήμασταν λίγο στο κομμάτι της απόστασης, οπότε κάπως είναι σαν να του κούμπωσε πάρα πολύ ωραία. Δεν θα το πω, δεν το ξέρω. Δηλαδή, ακόμα που όσο μεγαλώνει εκφράζεται ακόμα περισσότερο, μπορεί αργότερα να μας πει και κάτι περισσότερο. Για την ώρα δεν μας έχει πει κάτι, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζω» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Επειδή εγώ ξέρω τον τρόπο με τον οποίο έκανε την πρόσφατη δήλωση, δηλαδή σου λέει ότι οι άνδρες είναι πολύ πιο εκδηλωτικοί στο κομμάτι του θαυμασμού, το καταλαβαίνω. Απλά ήταν πολύ ωραίο και πικάντικο για τα sites. Το φλερτ είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω πως είναι για όλο τον κόσμο, δηλαδή σου φτιάχνει τη διάθεση, όταν μένει μέχρι εκεί. Μέχρι τα λόγια. Αυτό».