Δείτε τη Μάρω Λύτρα να τραγουδάει Κατερίνα Λιόλιου – Πού βρίσκεται η πρώην παίκτρια του Fame Story (βίντεο)

Η Μάρω Λύτρα μπορεί τα τελευταία χρόνια να ζει μόνιμα στο εξωτερικό, ωστόσο δεν έχει χάσει την επαφή της με τη μουσική και το ελληνικό κοινό.

Η γνωστή τραγουδίστρια και πρώην παίκτρια του Fame Story παραμένει ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και από τις επαγγελματικές της εμφανίσεις.

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Αυτή τη φορά, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, προσκάλεσε τους διαδικτυακούς της φίλους στην επερχόμενη live εμφάνισή της σε ελληνική ταβέρνα του εξωτερικού. Στο βίντεο φαίνεται να κάνει sound check, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ο λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου.

Η Μάρω Λύτρα δείχνει να απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση της ζωής της, διατηρώντας τη σχέση της με το τραγούδι, έστω και μακριά από την Ελλάδα, ενώ οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την εμφάνιση και τη φωνή της.