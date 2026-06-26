Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: «Δεν έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας – Είναι λαχείο αυτό»

Η Θάλεια Ματίκα έδωσε το παρών μεταξύ άλλων στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης “Θέλω να σου κρατάω το χέρι”. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και μίλησε για την σχέση της με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη.

Χαρακτηριστικά η Θάλεια Ματίκα είπε: “Με τον Τάσο δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση στον γάμο μας. Αυτά είναι τυχερά, είναι λαχείο”. Ενώ στην συνέχεια η ηθοποιός όσον αφορά την εμφάνισή της στην εκπομπή που παρουσιάζει ο σύζυγός της, πρόσθεσε: “Δεν είχα πάει εδώ και δύο χρόνια, αλλά τελικά φέτος έγινε. Με τη Ζωή ταιριάζουν πολύ, δεν θα μπω ανάμεσά τους. Δεν χωρίζω τα ζευγάρια εγώ”.

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Η ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό του «Καλημέρα είπαμε;», με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον σύζυγό της κι εξομολογήθηκε πως η συγκεκριμένη συνθήκη ήταν περίεργη για εκείνη, ενώ ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε με χιούμορ ότι απέφευγαν συστηματικά αυτή τη συνάντηση τα δύο χρόνια που προβάλλεται εκπομπή.

«Δεν έχω έρθει δυο χρόνια. Το ξέρετε ε;», είπε η Θάλεια Ματίκα, με τον Τάσο Ιορδανίδη να σχολιάζει: «Το αποφεύγαμε συστηματικά δυο χρόνια». «Πάρα πολύ περίεργο μου φαίνεται που θα κάνουμε συνέντευξη», είπε με τη σειρά της η Ζωή Κρονάκη. «Γι’ αυτό δεν είχα έρθει. Γιατί είναι λίγο περίεργο τώρα», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Τότε, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια τόνισε ότι νιώθει σαν να συζητά με το ζευγάρι στο σπίτι τους. «Σαν να μην είμαστε εδώ. Σαν να είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού σας», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί πρωί-πρωί», τόνισε η Θάλεια Ματίκα, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.