Πυροσβεστική: 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
Τι αναφέρει η Πυροσβεστική
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική «από Ω/18:00/26-06-2026 έως Ω/18:00/27-06-2026 εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
🔥 32 αγροτοδασικές #πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο #24ωρο.
🔗 https://t.co/Jy7ke0ZNFr pic.twitter.com/Z00lGq802j— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».
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