Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Τι αναφέρει η Πυροσβεστική

Πυροσβεστική: 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική «από Ω/18:00/26-06-2026 έως Ω/18:00/27-06-2026 εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ