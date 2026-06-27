Πυροσβεστική: 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική «από Ω/18:00/26-06-2026 έως Ω/18:00/27-06-2026 εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

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Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».