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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:36

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας το απόγευμα του Σαββάτου 27/6.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

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Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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