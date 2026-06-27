Φωτιά στα Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας το απόγευμα του Σαββάτου 27/6.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
πηγή στην Google
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