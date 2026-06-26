Φαίη Σκορδά: Έφυγε από το MEGA με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, μετά το τέλος του Buongiorno

Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό του Buongiorno και τους συνεργάτες της, στην τελευταία της εκπομπή. Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε την ομάδα της για όλη την συνεργασία, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά έφυγε από το στούντιο Foss, μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ο οποίος την περίμενε απέξω. Ο μέλλοντας σύζυγός της την στηρίζει σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό της βήμα και δεν θα μπορούσε να λείπει από μία τόσο σημαντική στιγμή για εκείνη.

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Όπως ήταν αναμενόμενο τηλεοπτικά συνεργεία βρίσκονταν έξω από το στούντιο με σκοπό να αποσπάσουν κάποια δήλωση από την Φαίη Σκορδά, ωστόσο η ίδια επέλεξε να αποχωρήσει από την πίσω πόρτα. Η παρουσιάστρια δεν θέλησε να κάνει κάποια μακροσκελή δήλωση και αρκέστηκε μόνο σε ευχές για ένα Καλό Καλοκαίρι. «Καλό καλοκαίρι παιδιά, φιλάκια», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετάμε το κοινό. Φέτος λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βάλατε στο σπίτι σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω ότι έχετε πάντα ένα καλό λόγο να πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, την ομάδα μας τη συντακτική, τον πρώτο όροφο που είναι και το κοντρόλ», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Και συμπλήρωσε: «Εδώ σας ευχαριστώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ίσως να συναντηθούμε και μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ και τον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη για τη στήριξη και την πολύ όμορφη συνεργασία».

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείται παίρνατε μια αίσθηση παρέας από την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμος. Εμείς θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας», κατέληξε η γνωστή παρουσιάστρια.