Απάντησε στην Σδούκου ο Τσουκαλάς: «Θέλουν την αυτοδιοίκηση ικέτη του στενού κρατικού μηχανισμού»

Τη δική του απάντηση στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου έστειλε, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα, η κόντρα ανάμεσα στις δυο πλευρές για την αυτοδιοίκηση συνεχίζεται. «Η κυρία Σδούκου κάνει πως δεν κατάλαβε τι λέμε και τι λέει ο κόσμος. Θέλουν αυτοδιοικητικούς με μικρή δημοκρατική νομιμοποίηση για να τους ελέγχουν.

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Θέλουν την αυτοδιοίκηση ικέτη του στενού κρατικού μηχανισμού. Θέλουν να αλώσουν κάθε πτυχή του δημοσίου χώρου, τοποθετώντας “γαλάζια” παιδιά. Αφού είναι τόσο ορθολογικό το σχέδιο σας, κυρία Σδούκου, γιατί καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν το ακολουθεί;

Είστε η πιο παλαιοκομματική κυβέρνηση των τελευταίων πολλών ετών. Και ο κόσμος πια το ξέρει» ανέφερε.