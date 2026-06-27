Ηράκλειο: Νεκρός 75χρονος Γάλλος τουρίστας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς ένας 75χρονος Γάλλος τουρίστας έπεσε από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Creta24 όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 26/6 όταν ο 75χρονος που ήταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μαζί με την σύζυγό του βρέθηκε από το μπαλκόνι του δωματίου του στο κενό.

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Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι αρχές. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 75χρονος βρέθηκε στο κενό.