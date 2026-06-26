Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Το pre-wedding party στην Πάρο και οι διάσημοι που έδωσαν το παρών (Εικόνες)

Σε γαμήλιους ρυθμούς κινείται η Πάρος, καθώς η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα διοργανώνουν ένα λαμπερό τριήμερο γλέντι για να γιορτάσουν τον έρωτά τους μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου υπό άκρα μυστικότητα το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026, επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να μοιραστεί την ευτυχία του με φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Η επίσημη έναρξη των εορτασμών δόθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, με ένα μεγάλο κάλεσμα σε γνωστό beach bar του νησιού.

Οι επώνυμες παρουσίες

Το παρών στο κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού δίνουν περίπου 100 με 120 καλεσμένοι.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πολλά δημοφιλή ονόματα της ελληνικής showbiz.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε, μεταξύ άλλων, την άφιξη της Φαίης Σκορδά, η οποία ταξίδεψε στο νησί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της εκπομπής, συνοδευόμενη από τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Δείτε εικόνες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ Ντορέττα Παπαδημητρίου-Γιώργος Γεροντιδάκης

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Κρουαζιέρα στο Αιγαίο και beach party

Λίγο μετά την άφιξή τους, οι καλεσμένοι επιβιβάστηκαν σε ένα πολυτελές σκάφος, απολαμβάνοντας μια θαλάσσια εξόρμηση με προορισμό το μαγευτικό Blue Lagoon και την Αντίπαρο, όπου πραγματοποίησαν βουτιές στα καταγάλανα νερά.

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Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πάρτι στην αμμουδιά.

Η ρομαντική τελετή του Σαββάτου

Η κορύφωση του τριημέρου αναμένεται το Σάββατο, οπότε η δημοφιλής ηθοποιός και ο Ιταλός αθλητής θα ανταλλάξουν όρκους αγάπης σε μια άκρως ρομαντική τελετή.

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Το μυστήριο και η γαμήλια δεξίωση που θα ακολουθήσει θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο.

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου έχει επιμεληθεί προσωπικά τα αναμνηστικά δώρα των προσκεκλημένων, προσφέροντάς τους ένα πολυτελές αρωματικό κερί γνωστού brand, ως ένα ιδιαίτερο ενθύμιο από αυτές τις ξεχωριστές γαμήλιες στιγμές.