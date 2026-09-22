Δήμητρα Γαλάνη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι – Αφήστε την ψυχή του να ησυχάσει»

Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια αναφέρθηκε η Δήμητρα Γαλάνη στον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι ήταν «ένα υπέροχο μαγκάκι» και ζητώντας να σταματήσει ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε για την προσωπικότητα, το καλλιτεχνικό αποτύπωμα και τη μοναδική σκηνική παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της για τις διαστάσεις που έχει λάβει η δημόσια συζήτηση μετά τον θάνατό του.

«Αφήστε την ψυχή του να ησυχάσει»

Η Δήμητρα Γαλάνη ζήτησε να δοθεί χώρος στους συγγενείς, στους φίλους και στους ανθρώπους που αγάπησαν τον τραγουδιστή να πενθήσουν μακριά από τη συνεχή δημόσια έκθεση.

«Ας αφήσουν οι άνθρωποι την ψυχή του να ησυχάσει. Την οικογένειά του, τους φίλους του, τους ανθρώπους που τον αγάπησαν να πενθήσουν», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η διαρκής συζήτηση γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή έχει ξεπεράσει, κατά την άποψή της, τα όρια.

«Αυτό που δεν του αξίζει με τίποτα είναι όλος αυτός ο θόρυβος. Έλεος πια. Έχει κάτι το ανθρωποφαγικό όλο αυτό», σημείωσε εμφανώς ενοχλημένη.

«Ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι»

Μιλώντας για τον άνθρωπο Γιώργο Μαζωνάκη, η Δήμητρα Γαλάνη τον περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερο και αγαπητό άνθρωπο, τον οποίο είχε γνωρίσει από κοντά.

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«Ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι. Τον ήξερα και τον αγαπούσα πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ερμηνεύτρια στάθηκε και στην αγάπη που εξέφρασε ο κόσμος μετά την απώλειά του, επισημαίνοντας ότι αυτή η ανταπόκριση αποτυπώνει τη βαθιά σχέση που είχε δημιουργήσει ο τραγουδιστής με το κοινό του.

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Η μεγάλη προσέλευση ανθρώπων στην κηδεία του αποτέλεσε, σύμφωνα με τη Δήμητρα Γαλάνη, την ουσιαστικότερη απόδειξη της αγάπης και της εκτίμησης που απολάμβανε.

«Δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Δήμητρα Γαλάνη στη χαρισματική σκηνική παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Όπως εξήγησε, ανεξάρτητα από το είδος του τραγουδιού που ερμήνευε ή τις προσωπικές μουσικές προτιμήσεις του καθενός, ο Μαζωνάκης είχε την ικανότητα να μαγνητίζει το κοινό από τη στιγμή που ανέβαινε στη σκηνή.

«Όταν τον έβλεπες στη σκηνή, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του», σημείωσε.

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Η Δήμητρα Γαλάνη τόνισε ότι ο τραγουδιστής διέθετε ένα σπάνιο χάρισμα επικοινωνίας, το οποίο δεν μπορούσε εύκολα να εξηγηθεί ή να διδαχθεί.

«Είχε αυτό το δώρο. Δεν φτιάχνεται αυτό, δεν μαθαίνεται», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη φυσική δύναμη της παρουσίας του.

Η κοινή εμφάνιση στα «Υπέροχα Πλάσματα»

Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συναντηθεί τηλεοπτικά το 2007, όταν εμφανίστηκαν στο ίδιο επεισόδιο της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα».

Στη συγκεκριμένη εμφάνιση, η ερμηνεύτρια υποδυόταν μία εργαζόμενη δισκογραφικής εταιρείας που ήταν ερωτευμένη με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούσαν αμοιβαία εκτίμηση. Σε παλαιότερη τηλεοπτική παρέμβασή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χαρακτηρίσει τη Δήμητρα Γαλάνη «πολιτισμό για την Ελλάδα», μιλώντας με θερμά λόγια για την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική της πορεία.

Οι καλλιτέχνες αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής μοιράζονται δημόσια προσωπικές αναμνήσεις και στιγμές από τη συνεργασία τους μαζί του.

Ο Πάνος Μουζουράκης αποχαιρέτησε επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη, αφιερώνοντάς του μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή κατά τη διάρκεια εμφάνισής του.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό γκράφιτι με τη μορφή του Γιώργου Μαζωνάκη, ως φόρος τιμής στην καλλιτεχνική διαδρομή και στην παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι.

Η Δήμητρα Γαλάνη πρόσθεσε τη δική της φωνή σε αυτούς τους αποχαιρετισμούς, ζητώντας να παραμείνει στο επίκεντρο η προσωπικότητα, το έργο και η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το κοινό του.