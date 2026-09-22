Ερντογάν σε Γκουτέρες για Κυπριακό: «Καμία πρόταση δεν θα αποδώσει χωρίς κυριαρχική ισότητα»

Στο Κυπριακό και στην πάγια θέση της Άγκυρας για αναγνώριση της λεγόμενης «κυριαρχικής ισότητας» των Τουρκοκυπρίων αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με τους δύο άνδρες να συζητούν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκικής πλευράς, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα εάν δεν αναγνωρίζει την «κυριαρχική ισότητα» και το «ίσο διεθνές καθεστώς» του τουρκοκυπριακού λαού.

Τι είπε ο Ερντογάν για το Κυπριακό

Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να δήλωσε στον Αντόνιο Γκουτέρες ότι «καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα αποδώσει».

Η διατύπωση επαναφέρει την πάγια θέση της Άγκυρας, η οποία απορρίπτει την ομοσπονδιακή λύση και υποστηρίζει ένα μοντέλο δύο κρατών στην Κύπρο.

Η τουρκική πλευρά θέτει ως προϋπόθεση για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.

Η θέση αυτή αποκλίνει από το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκαν στην έδρα του ΟΗΕ μετά την ομιλία του Τούρκου προέδρου στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία συνεργάστηκε στενά με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ σε ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τραπέζι Γάζα, Ιράν και Ουκρανία

Πέρα από το Κυπριακό, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικές περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στην ατζέντα βρέθηκαν η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Ηνωμένα Έθνη στις διεθνείς κρίσεις.

Η επιμονή της Άγκυρας στη λύση δύο κρατών

Η αναφορά Ερντογάν στην «κυριαρχική ισότητα» επιβεβαιώνει ότι η Άγκυρα παραμένει προσηλωμένη στην πρόταση για λύση δύο κρατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι πολυετείς διαπραγματεύσεις για ομοσπονδιακή λύση έχουν εξαντληθεί και ζητά οι μελλοντικές συνομιλίες να βασιστούν στην ύπαρξη δύο χωριστών κρατικών οντοτήτων στο νησί.

Αντίθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία και η ελληνική πλευρά υποστηρίζουν ότι η λύση πρέπει να βρίσκεται εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να προβλέπει διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει δηλώσει ότι ο ΟΗΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση κοινού εδάφους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν λύση στα εμπλεκόμενα μέρη.