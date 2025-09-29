Δείτε πώς είναι σήμερα η είσοδος από την δημοφιλή σειρά «Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη» στον ΑΝΤ1 (vid)

Η θρυλική σειρά του ΑΝΤ1 «Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη» άφησε εποχή στην ελληνική τηλεόραση, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και ατάκες που μέχρι και σήμερα κυκλοφορούν στα social media. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία που έμεινε στη μνήμη των τηλεθεατών ήταν η είσοδος των φυλακών, εκεί όπου ξεκινούσε η πλοκή με τις μοναδικές ερμηνείες και τις κωμικές καταστάσεις.

Μετά από πολλά χρόνια, το DEBATER επισκέφθηκε το σημείο για να δει πώς είναι σήμερα. Η εικόνα παραμένει σχεδόν ίδια, προκαλώντας νοσταλγία σε όσους αγάπησαν τη σειρά. Η χαρακτηριστική είσοδος ανήκει πλέον στο ίδρυμα «Η Θεοτόκος», αλλά όσοι περνούν από εκεί δεν μπορούν να μη θυμηθούν στιγμές από τα γυρίσματα.

Οι σκηνές, τα πειράγματα και οι αξέχαστοι διάλογοι της σειράς έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη του κοινού, κάνοντάς την μία από τις πιο συζητημένες παραγωγές της δεκαετίας. Και σήμερα, η είσοδος αυτή εξακολουθεί να «μιλάει» σε όλους όσους έζησαν εκείνη την εποχή της ελληνικής τηλεόρασης.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς είναι σήμερα η είσοδος από τη σειρά που αγαπήθηκε όσο λίγες.