Δανάη Μπάρκα: Θα παρουσιάζει ταξιδιωτική εκπομπή στο OPEN; Οι αποκαλύψεις του Νίκου Κοκλώνη

Ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο φαίνεται πως ανοίγεται για τη Δανάη Μπάρκα, με το όνομά της να πρωταγωνιστεί σε σενάρια που τη θέλουν να αναλαμβάνει ταξιδιωτική εκπομπή στο OPEN. Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» αμέσως μετά το φινάλε του J2US το Σάββατο 21 Μαρτίου και αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια.

Οι αποκαλύψεις του Νίκου Κοκλώνη

Ο παραγωγός και παρουσιαστής δεν δίστασε να δώσει ένα δυνατό «αποκλειστικό» στην Αναστασία Ζάρκα, επιβεβαιώνοντας πως η Δανάη Μπάρκα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της εταιρείας του, ενώ αποκάλυψε και τις νέες προτάσεις που δέχεται.

Διαβάστε επίσης: Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Οι πρώτες εικόνες από το νέο σπίτι τους στην Καλαμάτα (pics)

«Η Δανάη δεν έχει φύγει ποτέ. Είναι δικό μας παιδί. Έχει μία πρόταση –να σας δώσω και το αποκλειστικό– από ένα άλλο κανάλι για να κάνει ταξιδιωτικό. Από ένα κανάλι κοντά σας. Οπότε το συζητάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης.

Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή «Πάμε Δανάη!» με τη Δανάη Μπάρκα ολοκλήρωσε οριστικά τον κύκλο της στο MEGA τον Μάιο του 2025, ύστερα από 5 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Η αυλαία έπεσε πρόωρα την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, με τη Δανάη Μπάρκα να αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Παρόλο που η εκπομπή ξεκίνησε στην πρωινή ζώνη, στην τελευταία της σεζόν (2024-2025) είχε μεταφερθεί στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού.