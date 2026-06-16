Δανάη Μπάρκα: Ανήρτησε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση – Το μήνυμα που έστειλε

Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση ανήρτησε στα social media η Δανάη Μπαρκα το απόγευμα της Τρίτης 16/6.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μυστικά για την οργάνωση του μυστηρίου αλλά και του γλεντιού που ακολούθησε.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε η Δανάη Μπάρκα:

Φλεβάρη,πήρα δειλά δειλά την @mary_giatra και της είπα «Λέμε να κάνουμε έναν γάμο τον Ιούνιο,εντελώς ελληνικό,εντελώς Μανιάτικο,εντελώς χαλαρό & συγχρόνως ρομαντικό…» η απάντηση ήταν «τον Ιούνιο του ‘26 ή του ‘27;»

Όχι όχι του 26. Δε θέλω κάτι τρελό,λαμαρίνες με λάδι και ψωμί,γουρουνοπούλες & γεμιστά..απάντησα εγώ.

Μου είπε δώσμου λίγη ώρα και σε παίρνω πίσω. Ε και αυτό δείχνει την σχέση μου με την @momentum_e_d τα τελευταία χρόνια για όλα τα events που κανονίζουμε.

Η Μαίρη είδε το εκκλησάκι 13 Μαΐου…κι όμως μέσα σε ένα μήνα πήρε τις 5 ιδέες που είχα στο μυαλό μου και τις έκανε Ελλάδα,νοσταλγία,χαρά,αυθεντικότητα,απλότητα & φύση.

Αυτό κάνει η Μαίρη,αυτό κάνει αυτή η ομάδα η μαγική που ό,τι ζητήσεις το προσαρμόζει σε αυτά που θες & μπορεις!

Όλα ήταν εντελώς οργανωμένα παρότι φαινόντουσαν χαλαρά και ξέγνοιαστα. Ήξερε πόσα αμάξια χωράνε κάτω από κάθε ελιά,ήξερε που βρίσκεται κάθε τι στον χώρο,ήξερε πώς να με ηρεμήσει όταν άρχισε η βροχή,ήξερε πως θα πάνε όλα ρολόι.

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Κι αυτή είναι η δύναμη της. Το ταλέντο της & το χαμόγελο της.

Μαίρουλα και ομαδάρα,υπόσχομαι για τα επόμενα να σας ενημερώνω γρηγορότερα.

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Υ.Γ 1: Σ’αυτο τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει «συμβουλές» ή να μάθει τι κανονίζουμε ,όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν.

Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο.

Το πιο τρανό παράδειγμα,οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα «τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο»

Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν,ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νονη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο,ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε!

Θέλαμε να είναι έκπληξη,θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα.

Υ.Γ 2: @dm_fleur πεθαίνω 🫠

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Υ.Γ 3: Αργυρή είσαι φοβερός !