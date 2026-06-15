Αλέξης Γεωργούλης: Ο λόγος που δεν πήγε στον γάμο της Δανάης Μπάρκα

Αν και λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα ο Αλέξης Γεωργούλης εξέφραζε την πρόθεσή του να παρευρεθεί στον γάμο της Δανάης Μπάρκα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασής του, τελικά δεν κατέστη εφικτό να δώσει το «παρών».

Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος συνδέεται με στενή, οικογενειακή φιλία τόσο με τη Βίκυ Σταυροπούλου όσο και με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν τη Δευτέρα (15.06.2026), ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη λύπη του για την απουσία του από το ευτυχές γεγονός.

«Έχω χιλιάδες ευχές για τα παιδιά. Εύχομαι ότι καλύτερο. Κάθε δευτερόλεπτο να είναι όπως το πρώτο δευτερόλεπτο απ’ τη στιγμή που παντρεύτηκαν και μετά. Από απογόνους τώρα, όσους αντέχει η Βίκυ, που θα είναι η γιαγιά. Από δω και πέρα, ροδοπέταλα»

Παράλληλα, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν κατάφερε να παρευρεθεί στη γαμήλια τελετή, επισημαίνοντας: