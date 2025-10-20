Αθηνά Οικονομάκου: «Ήμουν η πρώτη που προχώρησε αμέσως μετά από διαζύγιο – Σύντομα ο γάμος»

Σε μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση απαθανάτισε ο φακός την Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τα παιδιά της και τον σύντροφό της, Bruno Cerella, στο Θέατρο Αθηνών, όπου παρακολούθησαν την παιδική παράσταση «Ταξίδι στην Ανθοχώρα».

Η αγαπημένη ηθοποιός και επιτυχημένη επιχειρηματίας, εμφανώς χαλαρή και ευδιάθετη, μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» και προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Αργεντινό μπασκετμπολίστα.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο γάμου, η Αθηνά Οικονομάκου επιβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται στα σχέδιά τους, αποκαλύπτοντας μάλιστα και κάποιες λεπτομέρειες για το ύφος της τελετής.

«Μετά από έναν γάμο, υπάρχει πάντα μια νέα συνθήκη, μια περίοδος αλλαγών και συνειδητοποίησης. Κατάλαβα από την αρχή ότι η είσοδος του Μπρούνο στη ζωή μου θα τα άλλαζε όλα, για αυτό και προχώρησα. Ο γάμος θα γίνει σύντομα, κουμπάροι θα είναι δικοί μου άνθρωποι», ανέφερε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Και πρόσθεσε: «Δεν είχα άγχος να ταιριάξουν τα παιδιά μου με τον νέο μου σύντροφο. Ήξερα ότι είναι τόσο υπέροχος, που δεν είχα καμία αμφιβολία. Όλα έγιναν ομαλά και στους ρυθμούς που έπρεπε».

«Ήμουν η πρώτη στην ελληνική σόουμπιζ που έκανα το επόμενο βήμα τόσο γρήγορα μετά από ένα διαζύγιο και το δημοσιοποίησα. Οι περισσότεροι έχουν και κατά τη διάρκεια του γάμου τους σχέση και δεν το μαθαίνει κανείς. Αυτό που έκανα εγώ ήταν τρομερή ανατροπή και θέλει μεγάλο θάρρος», κατέληξε η Αθηνά Οικονομάκου.

