Αθηνά Οικονομάκου: Στιγμές χαλάρωσης με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Μύκονο – Ο λόγος του mini trip τους

Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά, αλλά η Αθηνά Οικονομάκου αρνείται να αποχωριστεί τις καλοκαιρινές της συνήθειες. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας εκμεταλλεύτηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για ένα σύντομο ταξίδι στη Μύκονο, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Ο λόγος του mini trip στο Νησί των Ανέμων ήταν συγκεκριμένος και το ζευγάρι ταξίδεψε για να παρευρεθεί στο πάρτι γενεθλίων της επιχειρηματία Σούλας Λιάκου.

Ωστόσο, η Αθηνά Οικονομάκου βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να ζήσει ανέμελες στιγμές χαλάρωσης, όπως λατρεύει να κάνει. Φορώντας το αγαπημένο της ροζ μπικίνι, βούτηξε σε μία ειδυλλιακή πισίνα, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί αυτές τις όμορφες στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το βράδυ της Δευτέρας (13.10.2025), ανάρτησε ένα σχετικό στιγμιότυπο στα social media, όπου καταγράφει τις χαλαρές της στιγμές, με τους followers της να ενθουσιάζονται με τις εικόνες από το κυκλαδίτικο νησί.